Новий Porsche, сережки Dior та крипта: що задекларувала Тетяна Крупа після виходу з СІЗО
Колишня очільниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа задекларувала значні статки за 2024 рік після звільнення з-під варти під заставу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Єдиному державному реєстрі декларацій.
- Тетяна Крупа майже рік перебувала в СІЗО у межах корупційного кримінального провадження, а восени вийшла на волю під заставу у розмірі 20 млн грн. Після цього вона подала декларацію, у якій зазначила нове елітне авто, десятки об’єктів нерухомості та значні грошові активи.
Зокрема, у 2024 році Крупа задекларувала автомобіль Porsche Cayenne, який став уже другим таким авто в родині.
Нерухомість і транспорт: десятки об’єктів у декларації
Згідно з декларацією, колишня посадовиця вказала 66 об’єктів нерухомості та земельних ділянок. Серед них — два житлові будинки загальною площею 255 кв. м у Кам’янець-Подільському районі, а також будинок площею 590 кв. м у Хмельницькому. Усі ці об’єкти зазначені як такі, що перебувають у стані незавершеного будівництва.
Також у власності сім’ї залишається преміальний автопарк, включно з новим Porsche Cayenne, придбаним у звітному році.
Заощадження, доходи та предмети розкоші
При задекларованому річному доході самої Крупи у 2 млн грн та доході її чоловіка у 5,2 млн грн, сім’я задекларувала значні фінансові активи. На банківських рахунках зазначено 3,88 млн грн, 230 тис. доларів США, 52 тис. євро та 3,4 тис. польських злотих. Крім того, готівкою зберігаються 93 тис. доларів та 2 тис. євро.
Окремо в декларації вказані предмети розкоші, зокрема прикраси та годинники відомих брендів.
Серед цінного майна задекларовано сережки Dior вартістю близько 700 тис. грн та годинник Rolex орієнтовною вартістю 405 тис. грн.
Опубліковані дані знову привернули увагу до рівня статків колишньої керівниці МСЕК, яка фігурує у резонансному корупційному провадженні.
Справа Крупи
- Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
- Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
- 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
- 10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
- Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
- 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
- Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
- Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.Тетяна Крупа
- 9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.
- 24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.
- 20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.
- 31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.
- У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.
