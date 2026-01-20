Новий Porsche, сережки Dior та крипта: що задекларувала Тетяна Крупа після виходу з СІЗО

Колишня очільниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа задекларувала значні статки за 2024 рік після звільнення з-під варти під заставу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Тетяна Крупа майже рік перебувала в СІЗО у межах корупційного кримінального провадження, а восени вийшла на волю під заставу у розмірі 20 млн грн. Після цього вона подала декларацію, у якій зазначила нове елітне авто, десятки об’єктів нерухомості та значні грошові активи.

Зокрема, у 2024 році Крупа задекларувала автомобіль Porsche Cayenne, який став уже другим таким авто в родині.

Нерухомість і транспорт: десятки об’єктів у декларації

Згідно з декларацією, колишня посадовиця вказала 66 об’єктів нерухомості та земельних ділянок. Серед них — два житлові будинки загальною площею 255 кв. м у Кам’янець-Подільському районі, а також будинок площею 590 кв. м у Хмельницькому. Усі ці об’єкти зазначені як такі, що перебувають у стані незавершеного будівництва.

Також у власності сім’ї залишається преміальний автопарк, включно з новим Porsche Cayenne, придбаним у звітному році.

Заощадження, доходи та предмети розкоші

При задекларованому річному доході самої Крупи у 2 млн грн та доході її чоловіка у 5,2 млн грн, сім’я задекларувала значні фінансові активи. На банківських рахунках зазначено 3,88 млн грн, 230 тис. доларів США, 52 тис. євро та 3,4 тис. польських злотих. Крім того, готівкою зберігаються 93 тис. доларів та 2 тис. євро.

Окремо в декларації вказані предмети розкоші, зокрема прикраси та годинники відомих брендів.

Серед цінного майна задекларовано сережки Dior вартістю близько 700 тис. грн та годинник Rolex орієнтовною вартістю 405 тис. грн.

Опубліковані дані знову привернули увагу до рівня статків колишньої керівниці МСЕК, яка фігурує у резонансному корупційному провадженні.

