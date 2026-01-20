Новий Porsche, сережки Dior та крипта: що задекларувала Тетяна Крупа після виходу з СІЗО

Колишня очільниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяна Крупа задекларувала значні статки за 2024 рік після звільнення з-під варти під заставу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Єдиному державному реєстрі декларацій.

  • Тетяна Крупа майже рік перебувала в СІЗО у межах корупційного кримінального провадження, а восени вийшла на волю під заставу у розмірі 20 млн грн. Після цього вона подала декларацію, у якій зазначила нове елітне авто, десятки об’єктів нерухомості та значні грошові активи.

Зокрема, у 2024 році Крупа задекларувала автомобіль Porsche Cayenne, який став уже другим таким авто в родині.

Нерухомість і транспорт: десятки об’єктів у декларації

Згідно з декларацією, колишня посадовиця вказала 66 об’єктів нерухомості та земельних ділянок. Серед них — два житлові будинки загальною площею 255 кв. м у Кам’янець-Подільському районі, а також будинок площею 590 кв. м у Хмельницькому. Усі ці об’єкти зазначені як такі, що перебувають у стані незавершеного будівництва.

Також у власності сім’ї залишається преміальний автопарк, включно з новим Porsche Cayenne, придбаним у звітному році.

Заощадження, доходи та предмети розкоші

При задекларованому річному доході самої Крупи у 2 млн грн та доході її чоловіка у 5,2 млн грн, сім’я задекларувала значні фінансові активи. На банківських рахунках зазначено 3,88 млн грн, 230 тис. доларів США, 52 тис. євро та 3,4 тис. польських злотих. Крім того, готівкою зберігаються 93 тис. доларів та 2 тис. євро.

Окремо в декларації вказані предмети розкоші, зокрема прикраси та годинники відомих брендів.

Серед цінного майна задекларовано сережки Dior вартістю близько 700 тис. грн та годинник Rolex орієнтовною вартістю 405 тис. грн.

Опубліковані дані знову привернули увагу до рівня статків колишньої керівниці МСЕК, яка фігурує у резонансному корупційному провадженні.

Справа Крупи

  • Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
  • Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
  • 10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
  • Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
  • Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.Тетяна Крупа
  • 9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.
  • 24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.
  • 20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.
  • 31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.
  • У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

корупція ВАКС Антикорупційний суд Крупа Тетяна
Країна мрій. По суті чиновник середньої руки - купається в золоті. Що там говорити про більш важливих персон.
20.01.2026 20:28 Відповісти
А зеля не збрехав. Дійсно для декого настав кінець епохи бідності.
20.01.2026 20:34 Відповісти
Мене цікавить одне, а наКуя цій чучалі сережки від Діор?
20.01.2026 20:45 Відповісти
Крипу послухала Крісталіну і ричала зранку...
"Вставайте зранку і ричіть": глава МВФ Джерело: https://censor.net/ua/n3596419

20.01.2026 20:33 Відповісти
Замість "більш важливих " переглянь декларації тих хто поруч із тобою ходить , може зрозумієш тоді чому так безбашенно ведуть себе ті що на вершині . На днях безсоння замучило , переглянув декларації " рядових" у громаді - там за 2024 рік зарплатні менше 30 тисяч у прибиральниці немає , а у віськового поза штатом -800 гривень , померти йому пропонують за 21 тисячу (( Допоки у тих усіх деклараціях від прибиральниці до найвеличнішого на час дії воєнного стану не будуть суми мінімальної зарплати в Україні - нам ніхрєна не світить .
20.01.2026 21:24 Відповісти
На думку більшості депутатів та інших держслужбовців - військові не роблять нічого корисного.
20.01.2026 21:28 Відповісти
Трішки не так - на думку держслужбовців та депутатів лише вони роблять щось корисне і саме тому без їхньої "армії " нам ніяк .
20.01.2026 21:51 Відповісти
класик казав, до речі, київлянинза походженням, -"... нє чітайтє на ніч савєцкіх газєт..."
21.01.2026 08:44 Відповісти
Спробувала б вона велосипед вкрасти...
20.01.2026 20:30 Відповісти
Це ви їй ідею підкинули , веліка у неї ще не було .
20.01.2026 21:26 Відповісти
жадная еще и дура!)
20.01.2026 20:31 Відповісти
З якого дива "дура " , вона декларацію подала щоб не загриміти назад у СІЗО за порушення правил декларування . А те що хтось там слину на порше пускає , то після мільйонів доларів готівки на ліжку- то пил (( вона іще на днях як коля катлєта заяву напише щоб гроші їй повернули бо їсти немає за що .
20.01.2026 21:29 Відповісти
Тюююю дык для этого придумали крипту и мам, любящих скорость!)))
20.01.2026 22:08 Відповісти
Так ще не всі хабарі у крипті дають , ну а мама у неї ... тогой , мабуть, усьо .... У всякому випадкові у декларації відсутня , а коли гроші вилучали при обшуку ,то на ліжкові свиносин хрюкав а не яже мать ((
20.01.2026 22:15 Відповісти
Країна мрій як казав зілля
20.01.2026 20:31 Відповісти
йбані недоторкані судді.
20.01.2026 20:31 Відповісти
Як же ці довбані судді визначають розмір застави для таких тварюк?
20.01.2026 20:33 Відповісти
Ті самі, яких виховало відповідне суспільство та законодавство...
20.01.2026 20:50 Відповісти
Як казав один з них щодо вироку - "буду кидати жереб " . Як вони визначають - пропорційно до суми занесеної до їхніх кабінетів , чим більша у них - тим менша застава .
20.01.2026 21:32 Відповісти
Це ж одна система
20.01.2026 21:36 Відповісти
У такої вона і не починалася ніколи .
20.01.2026 21:33 Відповісти
Ніх.я не міняється, ніх.я
20.01.2026 20:34 Відповісти
А хто буде міняти, зєльонкін?
20.01.2026 20:54 Відповісти
Ну тоді нам під..ць, бо так вибори не проведем, знести їх до біса тільки на руку ***.лу, терпіти теж немає сили, ***.ло справу свою робить, союзники в **** від тампона, тут війна для бідних, тцк і так далі каста, що ще ...
20.01.2026 21:11 Відповісти
Країна зелених обісраних вмрій
20.01.2026 20:36 Відповісти
Наш український середній клас!
Нічого не виробляє!
Не створює робочі місця!
Не нараховує пдв!
Не платить податки!
Жирує за державний кошт!

От, про що треби ричати, пані з мвф!!!!
А не про субсідії та соц доплати!!!!!
20.01.2026 20:37 Відповісти
І ПО .УЮ
20.01.2026 20:41 Відповісти
Поглянь на неї - скіфська баба з вапняку , ну то хоч щось має бути красивим .
20.01.2026 21:35 Відповісти
От, тому , що "чучело", - так компенсує "недолік" природи. Сережки, авто. Хоча є варіант, що у молодості була досить приваблива, я така її мерзенна "діяльність" відіклала свій оттиск на зовнішність.
21.01.2026 08:21 Відповісти
Хахаха і ви хочете щоб за оце воювали примусово? 🤣🤣🤣
20.01.2026 20:45 Відповісти
А вас хтось примушує в Швейцарії? Ой бідосі.
20.01.2026 21:30 Відповісти
Нє , ми створимо ядерку ((((
20.01.2026 21:36 Відповісти
Ха-ха-ха,четко макнула быдлячков мордой в грязь - знайте свое место и не открывайте пасть,красава.
20.01.2026 20:51 Відповісти
Москвороте, в піч.
20.01.2026 20:52 Відповісти
До твого "чемойданного " не дотягла . Біжи болота с колєн піднімай , поки сєнатори не все у Флориду вивезли ((
20.01.2026 21:39 Відповісти
А как поживает миська головиха Словяннська? Забыли уже про нее? Новую бабушку в жупел обрядили?
20.01.2026 21:05 Відповісти
Ця мразота - черговий живий пам'ятник тотальній некомпетентності і продажності всій так званій "антикорупційній і правоохоронній" системі. Гидко читати.
20.01.2026 21:09 Відповісти
Вы откуда знаете о ее компетенции? У вас есть медицинское образование?
20.01.2026 21:20 Відповісти
Фуйло каЦапориле. Читати навчись, абразованннноє.
20.01.2026 21:30 Відповісти
Старлинк?
20.01.2026 21:32 Відповісти
Скайнет. Киздуй на своі іпєня, лаптєм щі хлєбать. Фуйло каЦариле.
20.01.2026 22:03 Відповісти
Ты, хрен забежавший! Сиди тихонько в Польше и не быкуй, а то паны могут и пинками домой проводить!
21.01.2026 10:29 Відповісти
Іж ти, паді ж ти, чЬто ні гаваріш ти...

Хрєн забєжавший твою мамку іпав, от такий фуйлонок-кацапьонок як ти і виліз. Хлєбай щі лаптямі.🤣🤣
21.01.2026 14:01 Відповісти
Дьоня мабуть освіту взагалі не отримав, а підручники скурив 😂
20.01.2026 23:50 Відповісти
Меня всегда интересовало на встречах с ровесниками шутки, по ним хорошо был виден прогресс в развитии.
21.01.2026 10:32 Відповісти
Які тут "шутки"? Ви очевидно не зрозуміли текст, написали беліберду, а тепер намагаєтеся викрутитися. Просто зізнайтеся, що тупанули, і на цьому закінчимо
21.01.2026 11:08 Відповісти
Нет, очень хорошо понял. Это вы не поняли о чем я.
21.01.2026 15:00 Відповісти
Ок, тупіть і далі. Це ж потрібно мати сміливість, щоб визнати свою неуважність або помилку.
21.01.2026 17:49 Відповісти
Дєня ! А ви кто єй ? Синуля роднєнькій ілі альфонс ?
20.01.2026 21:43 Відповісти
А вы не поленитесь, и можете на портале узнать, если не умеете, то извините, вы мне не интересны.
20.01.2026 21:45 Відповісти
Альфонсів , на жаль, на порталі не рекламують ((
20.01.2026 21:54 Відповісти
Зато на портале хватает... ленивых ( не хочется вдаваться в подробности)
20.01.2026 21:57 Відповісти
Не нервуйся так , альфонсе , це шкодить іміджу твого "гаманця" ))
20.01.2026 21:59 Відповісти
Я не здивований. І ось за таких Круп мають гинути наші чоловіки?
20.01.2026 21:20 Відповісти
Емм... Дмітрій, у вас є чоловік?
20.01.2026 21:21 Відповісти
Як дотепно. Ах-ах-ах. Дуже смішно.
20.01.2026 21:28 Відповісти
Але ж погодсься - таки дотепно . Думай що пишеш - не будуть піджучувати .
20.01.2026 21:45 Відповісти
Злоті???? Клубничка-малінка на безкрайніх ланах Поляндії????
20.01.2026 21:28 Відповісти
Не життя, а малина.
20.01.2026 21:37 Відповісти
Хех, трохи підстригли і відпустили. Нехай знову жирок нагуляє. )
20.01.2026 22:11 Відповісти
Україні уже давно потрібен якийсь "ку клукс ланівський ККК" суд...
20.01.2026 22:13 Відповісти
До речи. До правоохоронців (слідчих,прокурорів) жодних питань,чому досі це майно не під арештом,не вилучено?? Крупа та інші Міндичі добре знають,що все це майно можно викупити за "долю малую" з нахапоного у продажних правоохоронців....Баканов досі на свободі - міг би поділитися досвідом.....Тварюки.
20.01.2026 22:34 Відповісти
Все згідно конституції і законодавства. Можна шахраювати відкрито. Аби мати будь яку посаду. Чому так? Тому що мають всі права і всі свободи. Навіть тіпа сидячи у буцигарні все одно статки збільшуються. Зарплата і стаж нараховується. Тобто з бюджету і далі утримуються. Все згідно конституції і законодавства. Ха ха ха.
20.01.2026 23:59 Відповісти
Корупція в Україні не переможна......
.
21.01.2026 01:27 Відповісти
Когось за мішок пшениці садять, а цій п...ді все до одного місця...
21.01.2026 02:33 Відповісти
Рік СІЗО -і тепер офіційні статки. Воно того варте!
21.01.2026 08:15 Відповісти
 
 