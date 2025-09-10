УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11672 відвідувача онлайн
Новини Справа Тетяни Крупи
2 734 20

За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу не внесли заставу у 20 млн грн

Тетяна Крупа

За колишню очільницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу не внесли заставу у розмірі 20 млн грн.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ.

"За колишню очільницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу розміром 20 млн грн", - сказала вона. П’ятиденний термін внесення застави сплив у вівторок.

Прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк додала, що відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу колишньої очільниці МСЕК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 20 млн грн замість тримання під вартою: ексголові МСЕК Хмельниччини Крупі змінили запобіжний захід

Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексголову Хмельницької МСЕК Крупу залишили під вартою

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.

24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.

20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.

31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.

У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС вдвічі зменшив заставу ексголові Хмельницької МСЕК Крупі

Автор: 

застава (704) Крупа Тетяна (44)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Яка ще застава - клоуни. Під час війни таких мародерів мають розстрілювати
показати весь коментар
10.09.2025 12:46 Відповісти
+7
"відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу колишньої очільниці МСЕК" - і...відпустять її, бідосю, під її ж "чесне слово". Боже, у що ці подонки перетворили Україну! Це вже не держава, це якась сіра зона, територія, що поділена між бандами за сферами впливу, де одні подонки у різних силових структурах вирішують з іншими подонками в мантіях...скільки буде коштвати і кому відійде та чи інша частини лохторату, хто і де буде "бикувати" під виглядом влади, хто і кому буде башляти, а хто буде відвозити все це наверх - в ОПу чи самому...міндічу/єрмаку.
Казка про Буратіно реально перетворюється в..... реальність.
Зате - хоч поржом.
показати весь коментар
10.09.2025 13:00 Відповісти
+5
не смішіть,це люди системи і вони знають все й про кожного,а новина це пил у очі плебсу головний посил-нікого не саджатимуть,спалилася-плати та гуляй далі....наабу,сапи,вакси це як квартал95 від правосуддя
показати весь коментар
10.09.2025 12:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка ще застава - клоуни. Під час війни таких мародерів мають розстрілювати
показати весь коментар
10.09.2025 12:46 Відповісти
Зачем пулю на неё тратить. Просто оставить в камере без еды, потом сама подсохнет через пару-тройку недель
показати весь коментар
10.09.2025 13:10 Відповісти
20 прокурорів Хмельниччини таки виявились дійсно інвалідами-ніщєбродами

свободу крупі і макаронам !

.
показати весь коментар
10.09.2025 13:39 Відповісти
Ніхто вже не схотів у це влазити ... ?
показати весь коментар
10.09.2025 12:46 Відповісти
вони вже відстригли з своїх,коли засилали наверх,так що все вірно
показати весь коментар
10.09.2025 12:48 Відповісти
Зрозуміло , що ловлять "на живця" - хто внесе заставу - тим одразу ДБР і зацікавиться ...
показати весь коментар
10.09.2025 12:50 Відповісти
не смішіть,це люди системи і вони знають все й про кожного,а новина це пил у очі плебсу головний посил-нікого не саджатимуть,спалилася-плати та гуляй далі....наабу,сапи,вакси це як квартал95 від правосуддя
показати весь коментар
10.09.2025 12:55 Відповісти
Чекають коли буде 5ть лямів,вона бідна як церковна миша🤡
показати весь коментар
10.09.2025 15:11 Відповісти
Як за купівлю/отриманням «інвалідності», з виплатами за це, з бюджету України, так черги стояли, а внести якісь 20 млн грн, так хоть свічкою запали, нікого не прийшло!! Світитися не бажають, куплені «інваліди»??
показати весь коментар
10.09.2025 12:48 Відповісти
навіщо їй тікати??щось загрожує??на волі,без претензій,ще й не звільнена мабуть
показати весь коментар
10.09.2025 12:57 Відповісти
Навіщо заставу вносити? Як втече - гроші пропадуть...А їй ще жити та жити....у Майямі
показати весь коментар
10.09.2025 12:52 Відповісти
Вона у вікно викинула набагато більше.
показати весь коментар
10.09.2025 12:54 Відповісти
"відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу колишньої очільниці МСЕК" - і...відпустять її, бідосю, під її ж "чесне слово". Боже, у що ці подонки перетворили Україну! Це вже не держава, це якась сіра зона, територія, що поділена між бандами за сферами впливу, де одні подонки у різних силових структурах вирішують з іншими подонками в мантіях...скільки буде коштвати і кому відійде та чи інша частини лохторату, хто і де буде "бикувати" під виглядом влади, хто і кому буде башляти, а хто буде відвозити все це наверх - в ОПу чи самому...міндічу/єрмаку.
Казка про Буратіно реально перетворюється в..... реальність.
Зате - хоч поржом.
показати весь коментар
10.09.2025 13:00 Відповісти
та то дорого, треба опустити хоча б до 20 тис. грн.
показати весь коментар
10.09.2025 13:05 Відповісти
ОПа, відкривай "банку"!
показати весь коментар
10.09.2025 13:11 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 13:19 Відповісти
Дійсно. Казка про країну дурнів.
показати весь коментар
10.09.2025 13:47 Відповісти
шо мордата злодюга- останешься кукарекать?
показати весь коментар
10.09.2025 13:47 Відповісти
Чекають на знижку від суду.
Коли знизять до 2 мільйонів. Тоді і внесуть.
показати весь коментар
10.09.2025 14:32 Відповісти
Вона набагато більше в пакетах викинула.
показати весь коментар
10.09.2025 15:35 Відповісти
 
 