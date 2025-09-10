РУС
За бывшего главу Хмельницкой МСЭК Крупу не внесли залог в 20 млн грн

Татьяна Крупа

За бывшую руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу не внесли залог в размере 20 млн грн.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ.

"За бывшую руководительницу Хмельницкой МСЭК не внесли залог в размере 20 млн грн", - сказала она. Пятидневный срок внесения залога истек во вторник.

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк добавила, что ведомство позже определится со своей позицией по пересмотру меры пресечения бывшей руководительнице МСЭК.

Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и извещена о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой определен залог в размере 230 млн грн.

31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.

В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

+12
Яка ще застава - клоуни. Під час війни таких мародерів мають розстрілювати
10.09.2025 12:46 Ответить
+7
"відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу колишньої очільниці МСЕК" - і...відпустять її, бідосю, під її ж "чесне слово". Боже, у що ці подонки перетворили Україну! Це вже не держава, це якась сіра зона, територія, що поділена між бандами за сферами впливу, де одні подонки у різних силових структурах вирішують з іншими подонками в мантіях...скільки буде коштвати і кому відійде та чи інша частини лохторату, хто і де буде "бикувати" під виглядом влади, хто і кому буде башляти, а хто буде відвозити все це наверх - в ОПу чи самому...міндічу/єрмаку.
Казка про Буратіно реально перетворюється в..... реальність.
Зате - хоч поржом.
10.09.2025 13:00 Ответить
+5
не смішіть,це люди системи і вони знають все й про кожного,а новина це пил у очі плебсу головний посил-нікого не саджатимуть,спалилася-плати та гуляй далі....наабу,сапи,вакси це як квартал95 від правосуддя
10.09.2025 12:55 Ответить
Яка ще застава - клоуни. Під час війни таких мародерів мають розстрілювати
10.09.2025 12:46 Ответить
Зачем пулю на неё тратить. Просто оставить в камере без еды, потом сама подсохнет через пару-тройку недель
10.09.2025 13:10 Ответить
20 прокурорів Хмельниччини таки виявились дійсно інвалідами-ніщєбродами

свободу крупі і макаронам !

.
10.09.2025 13:39 Ответить
Ніхто вже не схотів у це влазити ... ?
10.09.2025 12:46 Ответить
вони вже відстригли з своїх,коли засилали наверх,так що все вірно
показать весь комментарий
Зрозуміло , що ловлять "на живця" - хто внесе заставу - тим одразу ДБР і зацікавиться ...
показать весь комментарий
не смішіть,це люди системи і вони знають все й про кожного,а новина це пил у очі плебсу головний посил-нікого не саджатимуть,спалилася-плати та гуляй далі....наабу,сапи,вакси це як квартал95 від правосуддя
10.09.2025 12:55 Ответить
Чекають коли буде 5ть лямів,вона бідна як церковна миша🤡
показать весь комментарий
Як за купівлю/отриманням «інвалідності», з виплатами за це, з бюджету України, так черги стояли, а внести якісь 20 млн грн, так хоть свічкою запали, нікого не прийшло!! Світитися не бажають, куплені «інваліди»??
показать весь комментарий
навіщо їй тікати??щось загрожує??на волі,без претензій,ще й не звільнена мабуть
показать весь комментарий
Навіщо заставу вносити? Як втече - гроші пропадуть...А їй ще жити та жити....у Майямі
показать весь комментарий
Вона у вікно викинула набагато більше.
показать весь комментарий
"відомство пізніше визначиться зі своєю позицією щодо перегляду запобіжного заходу колишньої очільниці МСЕК" - і...відпустять її, бідосю, під її ж "чесне слово". Боже, у що ці подонки перетворили Україну! Це вже не держава, це якась сіра зона, територія, що поділена між бандами за сферами впливу, де одні подонки у різних силових структурах вирішують з іншими подонками в мантіях...скільки буде коштвати і кому відійде та чи інша частини лохторату, хто і де буде "бикувати" під виглядом влади, хто і кому буде башляти, а хто буде відвозити все це наверх - в ОПу чи самому...міндічу/єрмаку.
Казка про Буратіно реально перетворюється в..... реальність.
Зате - хоч поржом.
10.09.2025 13:00 Ответить
та то дорого, треба опустити хоча б до 20 тис. грн.
10.09.2025 13:05 Ответить
ОПа, відкривай "банку"!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:19 Ответить
Дійсно. Казка про країну дурнів.
10.09.2025 13:47 Ответить
шо мордата злодюга- останешься кукарекать?
показать весь комментарий
Чекають на знижку від суду.
Коли знизять до 2 мільйонів. Тоді і внесуть.
показать весь комментарий
