ВАКС продовжив термін дії обов’язків щодо колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Крупи

ВАКС арештував частину майна керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

У середу, 29 жовтня, Вищий антикорупційний суд продовжив колишній очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі строк дії обов’язків.

Про це йдеться в заяві ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Які обов'язки продовжено Крупі? 

Так, слідчий суддя Антикорсуду продовжила Крупі термін дії таких обов’язків:

  • не залишати межі Хмельницької та Тернопільської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Читайте також: За ексголову Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн грн застави, - САП

Справа Крупи

  • Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
  • Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
  • 10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
  • Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
  • Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.
  • 9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.
  • 24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.
  • 20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.
  • 31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.
  • У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

Читайте також: Завершено слідство у справі ексголови Хмельницької МСЕК Крупи: вона збагатилася на 160 млн грн

ВАКС Антикорупційний суд (2094) Крупа Тетяна (48) МСЕК (110)
