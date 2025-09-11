УКР
За ексголову Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн грн застави, - САП

За Тетяну Крупу внесли 20 млн грн застави

11 вересня за колишню голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу внесли заставу в повному обсязі на суму 20 мільйонів гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

У прокуратурі не називають імені підозрюваної, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Тетяну Крупу.

САП уточнила, що після рішення ВАКС від 4 вересня Тетяна Крупа здала паспорти для виїзду за кордон та інші документи з правом на виїзд, носить електронний браслет і виконує всі покладені на неї процесуальні обов’язки.

"Зауважимо, що станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків", - додали там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексглава Хмельницької МСЕК Крупа вийшла з-під варти без внесення 20 млн грн застави: на неї надягли електронний браслет

Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексголову Хмельницької МСЕК Крупу залишили під вартою

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.

24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.

20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.

31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.

У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

Також читайте: НАЗК виявила у сина колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Крупи необгрунтованих активів на 44 млн грн

