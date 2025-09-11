РУС
За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн грн залога, - САП

За Татьяну Крупу внесли 20 млн грн залога

11 сентября за бывшую главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу внесли залог в полном объеме на сумму 20 миллионов гривен.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

В прокуратуре не называют имени подозреваемой, но из материалов дела понятно, что речь идет о Татьяне Крупе.

САП уточнила, что после решения ВАКС от 4 сентября Татьяна Крупа сдала паспорта для выезда за границу и другие документы с правом на выезд, носит электронный браслет и выполняет все возложенные на нее процессуальные обязанности.

"Отметим, что по состоянию на 11 сентября 2025 года сторона защиты предоставила Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтверждающие документы о внесении в полном объеме залога за бывшую главу Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета и выполнении лицом всех возложенных судом процессуальных обязанностей", - добавили там.

Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой определен залог в размере 230 млн грн.

31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.

В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

