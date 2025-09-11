РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11241 посетитель онлайн
Новости Дело Татьяны Крупы
4 807 91

Экс-глава Хмельницкой МСЭК Крупа вышла из-под стражи без внесения 20 млн грн залога: на нее надели электронный браслет

Крупа вышла из-под стражи под залог, который еще не внес

Бывшая руководительница Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа вышла из-под стражи, однако за нее так и не внесли 20 млн грн залога. В САП сейчас изучают все материалы.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

На вопрос, если Крупа не внесет залог, то будет ли просить САП изменить меру пресечения, она отметила:

"Мы сейчас изучаем все материалы. После изучения материалов и всех обстоятельств будет решен вопрос".

Известно, что пятидневный срок внесения залога истек во вторник, 9 сентября.

"К ней применена мера пресечения, на нее возложены обязанности, в частности ношение электронного средства контроля, она сдала паспорта. Она появляется по вызову, пока она не нарушает возложенные на нее обязанности", - добавила Постолюк.

Известно, что 4 сентября Крупе изменили меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн. Она вышла из-под стражи в зале суда.

В ВАКС заявили, что залог за Крупу так и не внесли.

Согласно постановлению ВАКС, внести залог можно позже 5 дней со дня избрания меры пресечения в виде залога, "если на момент их осуществления не будет принято решение об изменении меры пресечения".

Также в постановлении суда говорится о том, что Крупа должна прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду и до 4 ноября 2025 года выполнять такие обязанности:

  • не отлучаться из города Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • воздерживаться от общения с работниками КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы", в т.ч. бывшими, и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы";
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;
  • носить электронное средство контроля.

Читайте: Подделывала инвалидность для уклонистов: осуждена помощница Крупы Кабарчук

Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу оставили под стражей

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой определен залог в размере 230 млн грн.

31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.

В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

Читайте: НАБУ нашло у экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы скрытые криптоактивы

Автор: 

САП (2307) мера пресечения (512) Крупа Татьяна (42)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Давно вже визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:32 Ответить
+32
Молодец! Не зря с прокурорами дружила!
показать весь комментарий
11.09.2025 13:27 Ответить
+32
Тобто, якщо суд призначає заставу, то платити можна, але необов'язково?
показать весь комментарий
11.09.2025 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так теж можна?
показать весь комментарий
11.09.2025 13:27 Ответить
Баба на дурниці попалася. Швидше за все, кацапські диверсанти підставили чесну співробітницю. Не можна ж саджати за таку херню чесну людину

От якби вона в АТБ баотничков п'ять шоколадок вкрала та пару банок тушонки, то там по повній строгості закону
показать весь комментарий
11.09.2025 13:30 Ответить
Тим більше, що державна зрада і мародерство під час війни, в понятті зеленомордих взагалі не являються злочином.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:01 Ответить
Можна але не всім.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:00 Ответить
А на вірьовку їй, теж грошей не хватило в Хмельницькій ОДА, чи тільки на браслет і зібрали, серед отих інвалідів з довідкою про інвалідність від МСЕК імені Крупи????
Стипанишина з генпрокурором та стефанчуки з ВРУ, уже глибоко зхвильовані, такою подією???
Чи вони, дуже зайняті, бо розбираються з тітушками та мусорами, які напали вночі, на адвоката Патріота Червінського на вул Липський, 10 ?!?!?!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:28 Ответить
Молодец! Не зря с прокурорами дружила!
показать весь комментарий
11.09.2025 13:27 Ответить
а судді шо? не хочуть теж бути інвалідами???? ...хто б їм допоміг по справжньому...
показать весь комментарий
11.09.2025 13:34 Ответить
У них прививка от ковид, т.е. иммунитет)
показать весь комментарий
11.09.2025 13:39 Ответить
Понятно, что без судьи не обошлось) Но позывну заяву нужно правильно написать. Та и судья, не враг своему здоровью!
показать весь комментарий
11.09.2025 13:41 Ответить
"протів лома нєт прійома"
показать весь комментарий
11.09.2025 13:53 Ответить
У кожного судді купа родичів, яким теж необхідна інвалідність... Слідкуємо за ногами крупи! Скоро за кордоном, а браслет на якійсь собаці знайдуть, і кінці у воду!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:17 Ответить
прокурори ті гроші що давали їй за ліпову інвлідність повернули собі взад і зараз вона їм вже не цікава передали далі подільникам при законі які знов таки ж за гроші випустять її за кордон як це вони ********** робити з малюком грузом 200.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:21 Ответить
Тобто, якщо суд призначає заставу, то платити можна, але необов'язково?
показать весь комментарий
11.09.2025 13:27 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 13:32 Ответить
Пастиш в чат ДжиПіТі - "Ексглава Хмельницької МСЕК Крупа вийшла з-під варти без внесення 20 млн грн застави:"

А потім оце - "Як так відпускають під заставу без внесення застави?"

Та отримуєш розгорнуту відповідь.

Це виглядає дивно, але юридично ситуація пояснюється так:
Суд змінює запобіжний захід.
- Спершу Крупа була під вартою.
- Потім ВАКС постановив: замінити тримання під вартою на заставу 20 млн грн + додаткові обов'язки (браслет, здача паспортів, не залишати місто тощо).
Процедура виконання рішення.
- Коли суд змінює запобіжний захід, людину фактично звільняють із СІЗО в залі суду.
- Після цього в неї є 5 днів на внесення застави (КПК України, ст. 182 ч. 9).
Чому вона опинилася на волі без грошей.
- Відразу вносити заставу не обов'язково - закон дає строк для цього.
- Поки застава не внесена, діють інші покладені на неї обов'язки (браслет, обмеження пересування тощо).
Що далі.
- Якщо у визначений строк гроші так і не внесуть, прокурор може клопотати до суду про повернення під варту або зміну запобіжного заходу на більш суворий.
- Якщо обов'язки порушуються (наприклад, втеча, зняття браслета), суд також може скасувати «умовну свободу» і повернути її в СІЗО.
Тобто її звільнили не «без застави», а до моменту її внесення, і зараз вона перебуває під контролем, але не в тюрмі.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:30 Ответить
Ч.4 ст.202: «Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної … в ухвалі про тримання під вартою…»
Ч.5 ст.202: після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена особа СІЗО негайно (без затримки) розпоряджається про звільнення; перевірка документа не може тривати більше одного робочого дня.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:56 Ответить
Точно 👍 Ти правильно цитуєш ч.4-5 ст. 202 КПК - вони регулюють ситуацію, коли суд спершу обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави. У такому випадку людина сидить у СІЗО доти, доки хтось не внесе гроші, і лише після перевірки документа про внесення застави її звільняють.
А у випадку з Крупою була інша процесуальна ситуація:
Вона перебувала під вартою.
Суд розглянув клопотання і змінив запобіжний захід на «заставу + обов'язки».
Це вже не та сама «ухвала про тримання під вартою із альтернативою застави», а нова ухвала, якою замінено запобіжний захід.
👉 У такій ситуації застосовується ст. 182 КПК, ч. 9:
«Якщо під час розгляду питання про зміну запобіжного заходу… суд визначає заставу, то підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти у залі суду та зобов'язується внести заставу протягом п'яти днів.»
Тобто логіка така:
Якщо це первинний арешт з альтернативою застави → сидить, доки не внесуть.
Якщо це зміна з арешту на заставу → випускають одразу в залі суду, а потім є час внести гроші.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:11 Ответить
Чат GPT допоможе очистити світ від впертих невігласів - бачу те що хочу, а не те що потрібно. Правду.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:14 Ответить
Що вивчають ? Бабла нема - в камеру.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:28 Ответить
Схоже застава пішла не туда..
показать весь комментарий
11.09.2025 13:29 Ответить
Мабуть щевалье д'Ермак в курсі за ті шляхи.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:32 Ответить
Туда, туда!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:17 Ответить
Фартова тітка, незабаром десь у Будапешті опинится. З грошима.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:30 Ответить
Гроші вже там, залишилось лише воз'єднатися з ними.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:56 Ответить
Гроші на ліжку були призначені для передачі "потрібним людям".
показать весь комментарий
11.09.2025 14:07 Ответить
З таким фартом можна і Відень собі дозволити!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:18 Ответить
Країна мрії просроченого голобородька
показать весь комментарий
11.09.2025 13:31 Ответить
Що зачить зробити з прокурорів інвалідами,результат всім видно.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:32 Ответить
Давно вже визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:32 Ответить
Коротше,анархія. Недивно що ніхто не бачить причини добровільно лізти в бус.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:34 Ответить
Де ти тут бачиш анархію? Тут чітка зільона ієрархія!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:55 Ответить
Маленька правка,не захопили владу,а їх обрав своїми руками мудрий нарід " уставший от вАйны" лежачі на дивані,тому вони і жирують на повну,бо знають що народ України то ЛОХИ,а вони НеЛохи.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:50 Ответить
Саме захопили. Бо строк на який їх обрали - давно минув.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:15 Ответить
Маленькая,но гениальная поправка .
А я добавлю .
ЯНЕЛОХ будет править- как путин .
Также долго .
И путинскими методами .
Война развязала руки ЯНЕЛОХУ
Поэтому забудьте про выборы - у нас сегодня есть свой маленький путин
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
показать весь комментарий
11.09.2025 14:19 Ответить
Давно кажу, що наш вова молода копія північного упиря. Можливо північний нашого і ненавидить тому що молода копія буде жити довше, практикуючи методи з болот...
показать весь комментарий
11.09.2025 14:37 Ответить
ЗЕлене кубло своїх не здає.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:32 Ответить
А ще через місяць крупа подасть в суд та відсудить 50 лямів морального відшкодування.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:32 Ответить
Заработную плату і відсотки за зберігання грошей)))
показать весь комментарий
11.09.2025 13:46 Ответить
З/п за "винуждєний праґул"
показать весь комментарий
11.09.2025 14:20 Ответить
Ось це і є обличчя "зеленої влади" слугориг. Патріотам і нормальним військовим - тюрма без застави, або застава непосильна навіть деяким багатим людям, а зрадникам і корупціонерам воля, гроші, посади і побудова корупційних схем для збагачення та знищення держави. Поганим військовим квартири в Києві за бюджетні гроші, щоб прославляли владу мародерів. Головне щоб лизали дупу хрипластому Боневитіку Позорно-Брехливому. Він чхав на Україні і українців, йому основне утриматисяч на посаді, поки ще не знищена вором Україна.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:32 Ответить
скоро вийдуть на волю інші зрадники: і шуфрич і кулінічі та інші ригоАнали...
показать весь комментарий
11.09.2025 15:52 Ответить
Дивно, що нема новини, що Крупі ще й заплатили компенсацію за страждання у СІЗО моральні та фізичні. Та й вообще, опозорили на весь світ.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:34 Ответить
Якщо ще не заплатили - то заплатять з бюджету країни, яка стікає кров'ю. Ніхто про це знати не зможе.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:37 Ответить
Щось подібне, на це ШОУ, і Яценюк з авакіним показували для дурнів по тєлєку, з арештом особи з ДСНС, під час засідання Урядовців! Усьож по регламенту КМУ, а потім, через якийсь час, його тихо відпустили, гроші компенсували, і він, так і далі служить в ДСНС імені авакіна!!
Так і Крупа…
показать весь комментарий
11.09.2025 14:34 Ответить
Так нема грошей у цієї шльондри, бідна як церковна миша
показать весь комментарий
11.09.2025 13:36 Ответить
Суди, прокурори, слідчі... всі долі. Оце і єтотальна корупція правоохоронної системи. ТО Ж ПОДЯКУЙТЕ КРУПІ ЩО ВОНА ЦЕ ПОКАЗАЛА ВСЬОМУ СВІТУ.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:37 Ответить
Ще йде визначення, який агент СБУ супроводить її до кордону, і прослідкує за безперешкодним перетином.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:37 Ответить
Її вже вивели. І що цікаво, як буде регаувати на втечу найвеличніший!
показать весь комментарий
11.09.2025 13:42 Ответить
В сімю генпрокурора, ЗЕ і СБУ ця дама входить. Так що їй можна.
показать весь комментарий
11.09.2025 13:43 Ответить
і вже мабудь за кордоном....
показать весь комментарий
11.09.2025 14:00 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 14:01 Ответить
Ось за таку державу у людей має бути бажання віддати своє життя в окопі? одних ловлять кидають в окопи, щоб інші могли буди при кориті і далі красти...
показать весь комментарий
11.09.2025 14:04 Ответить
не треба плутати державу та владу, яку обрали у 2019 р.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:55 Ответить
Я не пригадую жодну владу за правління якої не було корупції
показать весь комментарий
11.09.2025 15:37 Ответить
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри.... при тому що зараз за толерантність до неї військові платять надзвичайно високу ціну.
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
показать весь комментарий
11.09.2025 15:41 Ответить
Потужно! Це точно те, за що кріпако-громадянин ніби-то зобов'язаний воювати.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:09 Ответить
І це навіть не Князев, Не Чернишов, не Вовк....Ще років п'ять будуть "судити"....а потім скажуть,що строк притягнення закінчився...або взагалі,що то були політичні переслідування ....нагородять і зроблять Міністром здравоохорони...
показать весь комментарий
11.09.2025 14:10 Ответить
На чиїй вулиці сьогодні свято ? Одним махом Зеленський обскакав всіх своїх братів-чучмеків, синів прєвєлікого чучма.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:11 Ответить
-Ви визнаєте свою вину? -Нєт. -Ну,на нєт і суда нєт.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:14 Ответить
Ну все! Тепер слідкуйте за руками! А скоріш за ногами! Скоро цього браслета знайдуть на якійсь собаці, а крупі допоможуть здриснути саме ті прокурвори та їхні родичі в прикордонній службі...
показать весь комментарий
11.09.2025 14:14 Ответить
Ну що, москальські боти, будете й далі казати, нібито в Україні людей тримають в підвалах, б'ють, води не дають? Як бачите, в справжній Україні (а не в тій, вигаданій вами) цього всього нема - повноцінні громадяни почуваються спокійно, ніхто їх в підвал не кидає, і закордон вони можуть їхати. Тому не розводьте своє ІПСО.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:17 Ответить
Перевірте декларацію та зробіть обшук у помешканні судді який виніс таке рішення ,можуть бути очікувані - некочікувані результати.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:20 Ответить
Та вона заплатить ту заставу-просто не розчула скільки платить.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:20 Ответить
Як ця новина стоїть на контрасті з тою де, чоловіка на Харківщині, який вкрав з супермаркету якісь засоби гігієни і отримав 7 років.
Ніяка конституція не має права вимагати вмерти за це лайно, хоч скільки до неї не апелюйте.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:21 Ответить
Коли вона опиниться на Мальдівах чи у Катарі?
Час пішов...
показать весь комментарий
11.09.2025 14:26 Ответить
государство испытывает терпение своих граждан.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:30 Ответить
Государство, точнее украинский КОРОЛЬ ЗЕЛЕНСКИЙ
Давно понял ,что терпелка украинского народа - РЕЗИНОВАЯ
Ее можно натянуть на все
Она практически безразмерная
Покажите мне еще один такой народ ,который
Позволит делать с собой подобное ?
Ну если только на россии
Но тогда у меня вопрос!
Так мы шо - РОССИЮ ПОСТРОИЛИ в Украине?
А на фига тогда мы с ней воюем?
Don't understand.....
показать весь комментарий
11.09.2025 15:13 Ответить
Якщо соратники витягли бабцю з СІЗО то й найдуть спосіб переправити на Словакію.
Просто цій справі не можна було давати ходу, бо кінці вивили б на Банкову.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:31 Ответить
ЗА-Є-БІСЬ...
показать весь комментарий
11.09.2025 14:31 Ответить
Так хто винуватий, при чому тут Крупа, якщо її 50 прокурорів не посадили? Винен Зеленський, який не посадив 50 прокурорів. Та там майже всім прокурорам сидіти, на нарах як мінімум по 5 років.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:35 Ответить
З такою владою,і ворогів годі шукати! Україно!Україно!Подивись на себе,в твоїй хаті сидить ворог,та сміється з тебе! Вічна пам'ять,безвинно звинуваченим,безвинно закатованим,безвинно загиблим! Подяка фантастичним героям ЗСУ
показать весь комментарий
11.09.2025 14:42 Ответить
наші суди це наймарніша і найбезтолковіша річ у світі на відміну від кулиметів
показать весь комментарий
11.09.2025 14:44 Ответить
Нема бажання жити в цій країні! Виродки - рєшали в ній правлять бал. Ворів та корупціонерів під час війни замість розстрілу - на волю! На вулицях непрацюючі молодики- мордовороти на крутих авто насолоджуються життям, а під тцк та на фронті бідні, немощні та патріоти... Справедливості немає!
показать весь комментарий
11.09.2025 14:46 Ответить
Бо всі такі ж бздливі як і ти
показать весь комментарий
11.09.2025 15:03 Ответить
хоть золотий браслет? чи китайський пластиковий "рабіш"
особа все ж таки жіночого роду
треба щоб "гарно в хаті було"
показать весь комментарий
11.09.2025 14:51 Ответить
пости про Крупу збирають мільйони читачів і коментів
але вона навіть не шестірка в цій системі , хоч назбирала ящики кешу.
гадаю крупа з гідність пронесе свій хрест цапа відбувайла і додатково отримає за це катлєту від прокурора
показать весь комментарий
11.09.2025 15:14 Ответить
НЕ ВИННА (все залежить від політичної волі керівників держави)
Голова Верховного суду НЕ ВИНЕН (Хабарник)
Голва Макарівського суду Тандир НЕ ВИНЕН (ДТП що спричинила смерть військовослужбовця)
Підприємці Гринкевичі батько та син НЕ ВИННІ
Глиняна яйці по 17 грн НЕ ВИННА

Шкода пацанів молодих (кастрованих згвалтованих покалічених)
Шкода жінок і дівчат медиків волонтері полонених (згвалтовані поранені покалічені)

Шкода України яка погрязла в корупції
показать весь комментарий
11.09.2025 15:15 Ответить
сеструха кнура стефанчука...кто-то ожидал другого конца??? Украина превратилась в шапито ....князев, баКланов, халимон, резников, миндич, чернышов, кирюша, коля котлета....этот сброд во главе с бениным Оманским Нариком проект кремля "буратино" со смотрящим фсбэшником Елдаком, просунутый для развала страны изнутри, развалить, разграбить и оставшееся сдать Фекалистану...
показать весь комментарий
11.09.2025 15:18 Ответить
Не можуть засадити навіть очільницю сраного регіонального МСЕКа. Фу. У її синка і чоловіка, так розумію, взагалі проблем нема.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:19 Ответить
ВАРУЙ КАК *****, всьо уплачєна кровью УКРАЇНЦЯ??!!??!!??!!
показать весь комментарий
11.09.2025 15:20 Ответить
Немає слів, ... його мать.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:25 Ответить
час задонатити Крупі на заставу- бідна людина
показать весь комментарий
11.09.2025 15:26 Ответить
... дуже патужно усе відбулося.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:38 Ответить
От що буває коли ДУЖЕ ТРЕБА випустити , навіть коли немає грошей на заставу
показать весь комментарий
11.09.2025 15:52 Ответить
зільонський своїх не кидає.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:57 Ответить
 
 