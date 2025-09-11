Экс-глава Хмельницкой МСЭК Крупа вышла из-под стражи без внесения 20 млн грн залога: на нее надели электронный браслет

Бывшая руководительница Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа вышла из-под стражи, однако за нее так и не внесли 20 млн грн залога. В САП сейчас изучают все материалы.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

На вопрос, если Крупа не внесет залог, то будет ли просить САП изменить меру пресечения, она отметила:

"Мы сейчас изучаем все материалы. После изучения материалов и всех обстоятельств будет решен вопрос".

Известно, что пятидневный срок внесения залога истек во вторник, 9 сентября.

"К ней применена мера пресечения, на нее возложены обязанности, в частности ношение электронного средства контроля, она сдала паспорта. Она появляется по вызову, пока она не нарушает возложенные на нее обязанности", - добавила Постолюк.

Известно, что 4 сентября Крупе изменили меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 20 млн грн. Она вышла из-под стражи в зале суда.

В ВАКС заявили, что залог за Крупу так и не внесли.

Согласно постановлению ВАКС, внести залог можно позже 5 дней со дня избрания меры пресечения в виде залога, "если на момент их осуществления не будет принято решение об изменении меры пресечения".

Также в постановлении суда говорится о том, что Крупа должна прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду и до 4 ноября 2025 года выполнять такие обязанности:

не отлучаться из города Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с работниками КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы", в т.ч. бывшими, и лицами, которые обращались для проведения медико-социальной экспертизы в КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы";

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;

носить электронное средство контроля.

Читайте: Подделывала инвалидность для уклонистов: осуждена помощница Крупы Кабарчук

Дело Татьяны Крупы

Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу оставили под стражей

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.

24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.

20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой определен залог в размере 230 млн грн.

31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.

В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

Читайте: НАБУ нашло у экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы скрытые криптоактивы