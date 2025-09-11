Ексглава Хмельницької МСЕК Крупа вийшла з-під варти без внесення 20 млн грн застави: на неї надягли електронний браслет

Колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа вийшла з-під варти, проте за неї так і не внесли 20 млн грн застави. У САП наразі вивчають всі матеріали.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

На питання, якщо Крупа не внесе заставу, то чи проситиме САП змінити запобіжний захід, вона зазначила:

"Ми наразі вивчаємо всі матеріали. Після вивчення матеріалів і всіх обставин буде вирішено питання".

Відомо, що п’ятиденний термін внесення застави сплив у вівторок, 9 вересня.

"До неї застосовано запобіжний захід, на неї покладено обов'язки, зокрема носіння електронного засобу контролю, вона здала паспорти. Вона з'являється за викликом, поки вона не порушує покладені на неї обов'язки", - додала Постолюк.

Відомо, що 4 вересня Крупі змінили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн. Вона вийшла з-під варти у залі суду.

У ВАКС заявили, що заставу за Крупу так і не внесли.

Згідно з ухвалою ВАКС, внести заставу можна пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, "якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу".

Також в ухвалі суду йдеться про те, що Крупа має прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та до 4 листопада 2025 року виконувати такі обов'язки:

не відлучатися із міста Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи", у т.ч. колишніми, та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи";

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України;

носити електронний засіб контролю.

Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.

24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.

20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.

31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.

У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

