УКР
Справа Тетяни Крупи
Ексглава Хмельницької МСЕК Крупа вийшла з-під варти без внесення 20 млн грн застави: на неї надягли електронний браслет

Крупа вийшла з-під варти під заставу, яке ще не внесла

Колишня очільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа вийшла з-під варти, проте за неї так і не внесли 20 млн грн застави. У САП наразі вивчають всі матеріали.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

На питання, якщо Крупа не внесе заставу, то чи проситиме САП змінити запобіжний захід, вона зазначила:

"Ми наразі вивчаємо всі матеріали. Після вивчення матеріалів і всіх обставин буде вирішено питання".

Відомо, що п’ятиденний термін внесення застави сплив у вівторок, 9 вересня.

"До неї застосовано запобіжний захід, на неї покладено обов'язки, зокрема носіння електронного засобу контролю, вона здала паспорти. Вона з'являється за викликом, поки вона не порушує покладені на неї обов'язки", - додала Постолюк.

Відомо, що 4 вересня Крупі змінили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн. Вона вийшла з-під варти у залі суду.

У ВАКС заявили, що заставу за Крупу так і не внесли.

Згідно з ухвалою ВАКС, внести заставу можна пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, "якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу".

Також в ухвалі суду йдеться про те, що Крупа має прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та до 4 листопада 2025 року виконувати такі обов'язки:

  • не відлучатися із міста Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи", у т.ч. колишніми, та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи";
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України;
  • носити електронний засіб контролю.

Читайте: Підробляла інвалідність для ухилянтів: засуджено помічницю Крупи Кабарчук

Справа Тетяни Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексголову Хмельницької МСЕК Крупу залишили під вартою

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.

24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.

20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.

31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.

У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

Читайте: НАБУ знайшло в ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи приховані криптоактиви

+30
Молодец! Не зря с прокурорами дружила!
11.09.2025 13:27 Відповісти
+29
Давно вже визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
11.09.2025 13:32 Відповісти
+28
Тобто, якщо суд призначає заставу, то платити можна, але необов'язково?
11.09.2025 13:27 Відповісти
Так теж можна?
11.09.2025 13:27 Відповісти
Баба на дурниці попалася. Швидше за все, кацапські диверсанти підставили чесну співробітницю. Не можна ж саджати за таку херню чесну людину

От якби вона в АТБ баотничков п'ять шоколадок вкрала та пару банок тушонки, то там по повній строгості закону
11.09.2025 13:30 Відповісти
Тим більше, що державна зрада і мародерство під час війни, в понятті зеленомордих взагалі не являються злочином.
показати весь коментар
Можна але не всім.
11.09.2025 14:00 Відповісти
А на вірьовку їй, теж грошей не хватило в Хмельницькій ОДА, чи тільки на браслет і зібрали, серед отих інвалідів з довідкою про інвалідність від МСЕК імені Крупи????
Стипанишина з генпрокурором та стефанчуки з ВРУ, уже глибоко зхвильовані, такою подією???
Чи вони, дуже зайняті, бо розбираються з тітушками та мусорами, які напали вночі, на адвоката Патріота Червінського на вул Липський, 10 ?!?!?!
11.09.2025 14:28 Відповісти
Молодец! Не зря с прокурорами дружила!
11.09.2025 13:27 Відповісти
а судді шо? не хочуть теж бути інвалідами???? ...хто б їм допоміг по справжньому...
11.09.2025 13:34 Відповісти
У них прививка от ковид, т.е. иммунитет)
11.09.2025 13:39 Відповісти
Понятно, что без судьи не обошлось) Но позывну заяву нужно правильно написать. Та и судья, не враг своему здоровью!
11.09.2025 13:41 Відповісти
"протів лома нєт прійома"
11.09.2025 13:53 Відповісти
У кожного судді купа родичів, яким теж необхідна інвалідність... Слідкуємо за ногами крупи! Скоро за кордоном, а браслет на якійсь собаці знайдуть, і кінці у воду!
11.09.2025 14:17 Відповісти
прокурори ті гроші що давали їй за ліпову інвлідність повернули собі взад і зараз вона їм вже не цікава передали далі подільникам при законі які знов таки ж за гроші випустять її за кордон як це вони ********** робити з малюком грузом 200.
11.09.2025 15:21 Відповісти
Тобто, якщо суд призначає заставу, то платити можна, але необов'язково?
показати весь коментар
11.09.2025 13:27 Відповісти
11.09.2025 13:32 Відповісти
Пастиш в чат ДжиПіТі - "Ексглава Хмельницької МСЕК Крупа вийшла з-під варти без внесення 20 млн грн застави:"

А потім оце - "Як так відпускають під заставу без внесення застави?"

Та отримуєш розгорнуту відповідь.

Це виглядає дивно, але юридично ситуація пояснюється так:
Суд змінює запобіжний захід.
- Спершу Крупа була під вартою.
- Потім ВАКС постановив: замінити тримання під вартою на заставу 20 млн грн + додаткові обов'язки (браслет, здача паспортів, не залишати місто тощо).
Процедура виконання рішення.
- Коли суд змінює запобіжний захід, людину фактично звільняють із СІЗО в залі суду.
- Після цього в неї є 5 днів на внесення застави (КПК України, ст. 182 ч. 9).
Чому вона опинилася на волі без грошей.
- Відразу вносити заставу не обов'язково - закон дає строк для цього.
- Поки застава не внесена, діють інші покладені на неї обов'язки (браслет, обмеження пересування тощо).
Що далі.
- Якщо у визначений строк гроші так і не внесуть, прокурор може клопотати до суду про повернення під варту або зміну запобіжного заходу на більш суворий.
- Якщо обов'язки порушуються (наприклад, втеча, зняття браслета), суд також може скасувати «умовну свободу» і повернути її в СІЗО.
Тобто її звільнили не «без застави», а до моменту її внесення, і зараз вона перебуває під контролем, але не в тюрмі.
11.09.2025 15:30 Відповісти
Що вивчають ? Бабла нема - в камеру.
11.09.2025 13:28 Відповісти
Схоже застава пішла не туда..
11.09.2025 13:29 Відповісти
Мабуть щевалье д'Ермак в курсі за ті шляхи.
11.09.2025 13:32 Відповісти
Туда, туда!
11.09.2025 14:17 Відповісти
Фартова тітка, незабаром десь у Будапешті опинится. З грошима.
11.09.2025 13:30 Відповісти
Гроші вже там, залишилось лише воз'єднатися з ними.
11.09.2025 13:56 Відповісти
Гроші на ліжку були призначені для передачі "потрібним людям".
11.09.2025 14:07 Відповісти
З таким фартом можна і Відень собі дозволити!
11.09.2025 14:18 Відповісти
Країна мрії просроченого голобородька
11.09.2025 13:31 Відповісти
Що зачить зробити з прокурорів інвалідами,результат всім видно.
11.09.2025 13:32 Відповісти
Давно вже визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.
11.09.2025 13:32 Відповісти
Коротше,анархія. Недивно що ніхто не бачить причини добровільно лізти в бус.
11.09.2025 13:34 Відповісти
Де ти тут бачиш анархію? Тут чітка зільона ієрархія!
11.09.2025 14:55 Відповісти
Маленька правка,не захопили владу,а їх обрав своїми руками мудрий нарід " уставший от вАйны" лежачі на дивані,тому вони і жирують на повну,бо знають що народ України то ЛОХИ,а вони НеЛохи.
11.09.2025 13:50 Відповісти
Саме захопили. Бо строк на який їх обрали - давно минув.
11.09.2025 14:15 Відповісти
Маленькая,но гениальная поправка .
А я добавлю .
ЯНЕЛОХ будет править- как путин .
Также долго .
И путинскими методами .
Война развязала руки ЯНЕЛОХУ
Поэтому забудьте про выборы - у нас сегодня есть свой маленький путин
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ
11.09.2025 14:19 Відповісти
Давно кажу, що наш вова молода копія північного упиря. Можливо північний нашого і ненавидить тому що молода копія буде жити довше, практикуючи методи з болот...
11.09.2025 14:37 Відповісти
ЗЕлене кубло своїх не здає.
11.09.2025 13:32 Відповісти
А ще через місяць крупа подасть в суд та відсудить 50 лямів морального відшкодування.
11.09.2025 13:32 Відповісти
Заработную плату і відсотки за зберігання грошей)))
11.09.2025 13:46 Відповісти
З/п за "винуждєний праґул"
11.09.2025 14:20 Відповісти
Ось це і є обличчя "зеленої влади" слугориг. Патріотам і нормальним військовим - тюрма без застави, або застава непосильна навіть деяким багатим людям, а зрадникам і корупціонерам воля, гроші, посади і побудова корупційних схем для збагачення та знищення держави. Поганим військовим квартири в Києві за бюджетні гроші, щоб прославляли владу мародерів. Головне щоб лизали дупу хрипластому Боневитіку Позорно-Брехливому. Він чхав на Україні і українців, йому основне утриматисяч на посаді, поки ще не знищена вором Україна.
11.09.2025 13:32 Відповісти
скоро вийдуть на волю інші зрадники: і шуфрич і кулінічі та інші ригоАнали...
11.09.2025 15:52 Відповісти
Дивно, що нема новини, що Крупі ще й заплатили компенсацію за страждання у СІЗО моральні та фізичні. Та й вообще, опозорили на весь світ.
11.09.2025 13:34 Відповісти
Якщо ще не заплатили - то заплатять з бюджету країни, яка стікає кров'ю. Ніхто про це знати не зможе.
11.09.2025 13:37 Відповісти
Щось подібне, на це ШОУ, і Яценюк з авакіним показували для дурнів по тєлєку, з арештом особи з ДСНС, під час засідання Урядовців! Усьож по регламенту КМУ, а потім, через якийсь час, його тихо відпустили, гроші компенсували, і він, так і далі служить в ДСНС імені авакіна!!
Так і Крупа…
11.09.2025 14:34 Відповісти
Так нема грошей у цієї шльондри, бідна як церковна миша
11.09.2025 13:36 Відповісти
Суди, прокурори, слідчі... всі долі. Оце і єтотальна корупція правоохоронної системи. ТО Ж ПОДЯКУЙТЕ КРУПІ ЩО ВОНА ЦЕ ПОКАЗАЛА ВСЬОМУ СВІТУ.
11.09.2025 13:37 Відповісти
Ще йде визначення, який агент СБУ супроводить її до кордону, і прослідкує за безперешкодним перетином.
11.09.2025 13:37 Відповісти
Її вже вивели. І що цікаво, як буде регаувати на втечу найвеличніший!
11.09.2025 13:42 Відповісти
В сімю генпрокурора, ЗЕ і СБУ ця дама входить. Так що їй можна.
11.09.2025 13:43 Відповісти
і вже мабудь за кордоном....
11.09.2025 14:00 Відповісти
11.09.2025 14:01 Відповісти
Ось за таку державу у людей має бути бажання віддати своє життя в окопі? одних ловлять кидають в окопи, щоб інші могли буди при кориті і далі красти...
11.09.2025 14:04 Відповісти
не треба плутати державу та владу, яку обрали у 2019 р.
11.09.2025 14:55 Відповісти
Я не пригадую жодну владу за правління якої не було корупції
11.09.2025 15:37 Відповісти
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри.... при тому що зараз за толерантність до неї військові платять надзвичайно високу ціну.
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
11.09.2025 15:41 Відповісти
Потужно! Це точно те, за що кріпако-громадянин ніби-то зобов'язаний воювати.
11.09.2025 14:09 Відповісти
І це навіть не Князев, Не Чернишов, не Вовк....Ще років п'ять будуть "судити"....а потім скажуть,що строк притягнення закінчився...або взагалі,що то були політичні переслідування ....нагородять і зроблять Міністром здравоохорони...
11.09.2025 14:10 Відповісти
На чиїй вулиці сьогодні свято ? Одним махом Зеленський обскакав всіх своїх братів-чучмеків, синів прєвєлікого чучма.
11.09.2025 14:11 Відповісти
-Ви визнаєте свою вину? -Нєт. -Ну,на нєт і суда нєт.
11.09.2025 14:14 Відповісти
Ну все! Тепер слідкуйте за руками! А скоріш за ногами! Скоро цього браслета знайдуть на якійсь собаці, а крупі допоможуть здриснути саме ті прокурвори та їхні родичі в прикордонній службі...
11.09.2025 14:14 Відповісти
Ну що, москальські боти, будете й далі казати, нібито в Україні людей тримають в підвалах, б'ють, води не дають? Як бачите, в справжній Україні (а не в тій, вигаданій вами) цього всього нема - повноцінні громадяни почуваються спокійно, ніхто їх в підвал не кидає, і закордон вони можуть їхати. Тому не розводьте своє ІПСО.
11.09.2025 14:17 Відповісти
Перевірте декларацію та зробіть обшук у помешканні судді який виніс таке рішення ,можуть бути очікувані - некочікувані результати.
11.09.2025 14:20 Відповісти
Та вона заплатить ту заставу-просто не розчула скільки платить.
11.09.2025 14:20 Відповісти
Як ця новина стоїть на контрасті з тою де, чоловіка на Харківщині, який вкрав з супермаркету якісь засоби гігієни і отримав 7 років.
Ніяка конституція не має права вимагати вмерти за це лайно, хоч скільки до неї не апелюйте.
11.09.2025 14:21 Відповісти
Коли вона опиниться на Мальдівах чи у Катарі?
Час пішов...
11.09.2025 14:26 Відповісти
государство испытывает терпение своих граждан.
11.09.2025 14:30 Відповісти
Государство, точнее украинский КОРОЛЬ ЗЕЛЕНСКИЙ
Давно понял ,что терпелка украинского народа - РЕЗИНОВАЯ
Ее можно натянуть на все
Она практически безразмерная
Покажите мне еще один такой народ ,который
Позволит делать с собой подобное ?
Ну если только на россии
Но тогда у меня вопрос!
Так мы шо - РОССИЮ ПОСТРОИЛИ в Украине?
А на фига тогда мы с ней воюем?
Don't understand.....
11.09.2025 15:13 Відповісти
Якщо соратники витягли бабцю з СІЗО то й найдуть спосіб переправити на Словакію.
Просто цій справі не можна було давати ходу, бо кінці вивили б на Банкову.
11.09.2025 14:31 Відповісти
ЗА-Є-БІСЬ...
11.09.2025 14:31 Відповісти
Так хто винуватий, при чому тут Крупа, якщо її 50 прокурорів не посадили? Винен Зеленський, який не посадив 50 прокурорів. Та там майже всім прокурорам сидіти, на нарах як мінімум по 5 років.
11.09.2025 14:35 Відповісти
З такою владою,і ворогів годі шукати! Україно!Україно!Подивись на себе,в твоїй хаті сидить ворог,та сміється з тебе! Вічна пам'ять,безвинно звинуваченим,безвинно закатованим,безвинно загиблим! Подяка фантастичним героям ЗСУ
11.09.2025 14:42 Відповісти
наші суди це наймарніша і найбезтолковіша річ у світі на відміну від кулиметів
11.09.2025 14:44 Відповісти
Нема бажання жити в цій країні! Виродки - рєшали в ній правлять бал. Ворів та корупціонерів під час війни замість розстрілу - на волю! На вулицях непрацюючі молодики- мордовороти на крутих авто насолоджуються життям, а під тцк та на фронті бідні, немощні та патріоти... Справедливості немає!
11.09.2025 14:46 Відповісти
Бо всі такі ж бздливі як і ти
11.09.2025 15:03 Відповісти
хоть золотий браслет? чи китайський пластиковий "рабіш"
особа все ж таки жіночого роду
треба щоб "гарно в хаті було"
11.09.2025 14:51 Відповісти
пости про Крупу збирають мільйони читачів і коментів
але вона навіть не шестірка в цій системі , хоч назбирала ящики кешу.
гадаю крупа з гідність пронесе свій хрест цапа відбувайла і додатково отримає за це катлєту від прокурора
11.09.2025 15:14 Відповісти
НЕ ВИННА (все залежить від політичної волі керівників держави)
Голова Верховного суду НЕ ВИНЕН (Хабарник)
Голва Макарівського суду Тандир НЕ ВИНЕН (ДТП що спричинила смерть військовослужбовця)
Підприємці Гринкевичі батько та син НЕ ВИННІ
Глиняна яйці по 17 грн НЕ ВИННА

Шкода пацанів молодих (кастрованих згвалтованих покалічених)
Шкода жінок і дівчат медиків волонтері полонених (згвалтовані поранені покалічені)

Шкода України яка погрязла в корупції
11.09.2025 15:15 Відповісти
сеструха кнура стефанчука...кто-то ожидал другого конца??? Украина превратилась в шапито ....князев, баКланов, халимон, резников, миндич, чернышов, кирюша, коля котлета....этот сброд во главе с бениным Оманским Нариком проект кремля "буратино" со смотрящим фсбэшником Елдаком, просунутый для развала страны изнутри, развалить, разграбить и оставшееся сдать Фекалистану...
11.09.2025 15:18 Відповісти
Не можуть засадити навіть очільницю сраного регіонального МСЕКа. Фу. У її синка і чоловіка, так розумію, взагалі проблем нема.
11.09.2025 15:19 Відповісти
ВАРУЙ КАК *****, всьо уплачєна кровью УКРАЇНЦЯ??!!??!!??!!
11.09.2025 15:20 Відповісти
Немає слів, ... його мать.
11.09.2025 15:25 Відповісти
час задонатити Крупі на заставу- бідна людина
11.09.2025 15:26 Відповісти
... дуже патужно усе відбулося.
11.09.2025 15:38 Відповісти
От що буває коли ДУЖЕ ТРЕБА випустити , навіть коли немає грошей на заставу
11.09.2025 15:52 Відповісти
 
 