Завершено слідство у справі ексголови Хмельницької МСЕК Крупи: вона збагатилася на 160 млн грн

НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи, її чоловіка та сина.

Що встановило слідство?

За версією слідства, керівниця КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи", яка також є депутатом обласної ради, у 2020–2024 роках незаконно збагатилася на близько 160 млн грн, залучивши до схеми свого чоловіка та сина.

Як легалізували кошти?

Частину коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого - за сприяння чоловіка - вивезла за кордон і розмістила на рахунках у закордонних банках.

Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами слідства, після чого справу скерують до суду.

Справа Тетяни Крупи

