УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10167 відвідувачів онлайн
Новини Справа Тетяни Крупи
2 233 28

Завершено слідство у справі ексголови Хмельницької МСЕК Крупи: вона збагатилася на 160 млн грн

Розслідування справи Крупи

НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи, її чоловіка та сина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Що встановило слідство?

За версією слідства, керівниця КЗОЗ "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи", яка також є депутатом обласної ради, у 2020–2024 роках незаконно збагатилася на близько 160 млн грн, залучивши до схеми свого чоловіка та сина.

Також читайте: За ексголову Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн грн застави, - САП

Як легалізували кошти?

Частину коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого - за сприяння чоловіка - вивезла за кордон і розмістила на рахунках у закордонних банках.

Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами слідства, після чого справу скерують до суду.

Також читайте: Ексглава Хмельницької МСЕК Крупа вийшла з-під варти без внесення 20 млн грн застави: на неї надягли електронний браслет

Справа Тетяни Крупи

  • Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
  • Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
  • 10 жовтня Олександр Крупа - син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • 16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
  • Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
  • Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.
  • 9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.
  • 24 лютого 2025 року посадовицю Тетяну Крупу, яка підозрюється у незаконному збагаченні, звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК.
  • 20 березня 2025 року ВАКС продовжив Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів (до 18.05.2025 включно). Як альтернативу підозрюваній визначено заставу у розмірі 230 млн грн.
  • 31 березня Апеляційний суд зменшив заставу для ексголови Хмельницької МСЕК Крупи до 130 млн грн.
  • У липні 2025 року ВАКС продовжив до 7 вересня строк тримання Крупи під вартою, але зменшив альтернативу у вигляді застави зі 112 до 56 млн грн.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

НАБУ (5541) САП (2512) Крупа Тетяна (47) МСЕК (109)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
$4 млн? Що ви триндите, козли? У неї під час обшуків $6 млн знайдено лише готівкою!
показати весь коментар
27.10.2025 12:56 Відповісти
+9
При обшуці знайшли $6 млн готівкою х 42 = 252 000 000 гривень.
Де зникло 100 000 000 гривень?
показати весь коментар
27.10.2025 12:53 Відповісти
+9
160 мільйонів - це приблизно, трохи меньше, 4,0 млн.доларів США, в в неї тільки під час обшуків знайшли 6,0 млн. доларів! Виходить що вона всі інші гроші, що перевищують 160 млн. гривень заробила чесно? Ну це ж просто класичний дерибан її вкрадених капіталів - сховати від правосуддя більшу частину, поділити і користуватись вже нічого не ховаючі. А ця бабця відсидить 1-2 роки, а може і під угоду про повернення( якоїсь частини, наприклад 160 млн. грн ) коштів і вийде на волю завтра і ВСЕ! За кордон до нерухомості та бабла.
показати весь коментар
27.10.2025 12:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що? Зермакам можна красти, а простим смертним ні?
показати весь коментар
27.10.2025 12:47 Відповісти
Дійсно, поділитьця з жОПою, укладе угоду зі слідством, здасть санітарку, на яку все повісять, та й плїже до Іспанії, чи Італіїї, на одну з своїх неконфіскованих вілл! 🤬
показати весь коментар
27.10.2025 13:55 Відповісти
При обшуці знайшли $6 млн готівкою х 42 = 252 000 000 гривень.
Де зникло 100 000 000 гривень?
показати весь коментар
27.10.2025 12:53 Відповісти
прокурор,суддя,там точно ще й перезаймати довелося....
показати весь коментар
27.10.2025 12:55 Відповісти
Пристали до жіночки із зайвими запитанням, як реп'яхи до штанів. Крупа, як чесна давалка, ділилася з посередниками 50:50. У цій схемі була ціла піраміда із чиновників від Хмельницького аж до Києва. -))))))))
показати весь коментар
27.10.2025 13:33 Відповісти
як завжди:

"утруска-усушка-бой"

три кіта совецької торгівлі

.
показати весь коментар
27.10.2025 13:42 Відповісти
Скільки вже роздала/поділилася ?
показати весь коментар
27.10.2025 12:53 Відповісти
оце так навариста наречена,талановита,економна-все в дім.....
показати весь коментар
27.10.2025 12:54 Відповісти
..і все?? Обідрали вже як липку цю бідну жіночку.. А скільки таких бідних судді вже обідрали??
показати весь коментар
27.10.2025 12:55 Відповісти
ти переймаєшся чи заздриш??...
показати весь коментар
27.10.2025 12:57 Відповісти
Звої "здобутки" вона розклала на чоловіка сина - за кордон сімейка багато переправили - може якусь частину бабла в них відіб"ють
показати весь коментар
27.10.2025 12:56 Відповісти
$4 млн? Що ви триндите, козли? У неї під час обшуків $6 млн знайдено лише готівкою!
показати весь коментар
27.10.2025 12:56 Відповісти
миші з'їли,то таке,бува,всі їсти хочуть,навіть миші в погонах....
показати весь коментар
27.10.2025 12:58 Відповісти
Таких слідчих - на дибу. От вам і НАБУ та САП...
показати весь коментар
27.10.2025 12:58 Відповісти
ви пам'ятаєте як відбувався набір до цих організацій???скільки зашкварів там було???з чого ви вирішили що вибрали найкращих???може вибрали більш хитрих і меньш зашкварених????...
показати весь коментар
27.10.2025 13:08 Відповісти
Я пам'ятаю, як молодь з картонками виходила захищати ці дві контори від беззаконня з боку голобородька та його банди.
Але не пригадую, кого з топових корупціонерів було реально покарано за весь час їхнього існування.
показати весь коментар
27.10.2025 13:14 Відповісти
в тих пам'ятних вечорах дуже багато цікавих моментів,так що я навіть не рахую їх за щось серйозне та реально цікаве....простий приклад,як швидко в мене вирвуть картон з надписом ,,зеля ні,,???всі питання....
показати весь коментар
27.10.2025 13:19 Відповісти
160 мільйонів - це приблизно, трохи меньше, 4,0 млн.доларів США, в в неї тільки під час обшуків знайшли 6,0 млн. доларів! Виходить що вона всі інші гроші, що перевищують 160 млн. гривень заробила чесно? Ну це ж просто класичний дерибан її вкрадених капіталів - сховати від правосуддя більшу частину, поділити і користуватись вже нічого не ховаючі. А ця бабця відсидить 1-2 роки, а може і під угоду про повернення( якоїсь частини, наприклад 160 млн. грн ) коштів і вийде на волю завтра і ВСЕ! За кордон до нерухомості та бабла.
показати весь коментар
27.10.2025 12:58 Відповісти
Так це лише те, що було знайдено у вигляді готівки.
показати весь коментар
27.10.2025 13:00 Відповісти
думаю найбільш солоденьке взагалі не потрапило у списки,буде видно по вироку,якщо прокатить м'ягко то всім подяка всі задоволені...
показати весь коментар
27.10.2025 13:10 Відповісти
Нажаль решту миші зʼїли, бабці залишили тільки 160 мільйонів
показати весь коментар
27.10.2025 13:40 Відповісти
МЕНШЕ ОДНОГО МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ НА РІК.

Стільки заробляє підприємець трохи вище середнього рівня.

Щось ви мало "нарили" пацани.

"ПАРЄШАЛІ" ?
показати весь коментар
27.10.2025 12:58 Відповісти
Ні просто стало на пару мільйонерів більше (слідчих,прокурорів,суддів)
показати весь коментар
27.10.2025 13:05 Відповісти
такі крупи в кожному районі є.а віддувається одна, крайню знайшли.
показати весь коментар
27.10.2025 13:01 Відповісти
Учитесь жить по-новому. Скромность украшает человека,но делает
его бедным.
показати весь коментар
27.10.2025 13:02 Відповісти
А що це за клоунада??? А нерухоме майно? А рахунки за кордоном?А 6 млн баксів готівкою? Чи не ****-в генпрокурор???
показати весь коментар
27.10.2025 13:03 Відповісти
хочешь долю??....
показати весь коментар
27.10.2025 13:12 Відповісти
Крупа й прокурори-інваліди - це діпфейк, створений на ТОТ. Такі теми збирають лише ждунів і ухилянтів. Позакривайте роти й їдьте в Покровськ, наближати тотальну перемогу над оркоімперією.
показати весь коментар
27.10.2025 13:14 Відповісти
 
 