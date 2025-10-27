Завершено следствие по делу в отношении экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы: она обогатилась на 160 млн грн
НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению бывшей главы Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета Татьяны Крупы, ее мужа и сына.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Что установило следствие?
По версии следствия, руководитель КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы", которая также является депутатом областного совета, в 2020-2024 годах незаконно обогатилась на около 160 млн грн, привлекая к схеме своего мужа и сына.
Как легализовали средства?
Часть средств она легализовала через фиктивную продажу недвижимости, после чего - при содействии мужа - вывезла за границу и разместила на счетах в зарубежных банках.
Сейчас сторона защиты знакомится с материалами следствия, после чего дело направят в суд.
Дело Татьяны Крупы
- Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководителя МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
- Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
- 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
- 10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
- 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
- Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
- После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.
- 9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.
- 24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.
- 20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой определен залог в размере 230 млн грн.
- 31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.
- В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.
Де зникло 100 000 000 гривень?
"утруска-усушка-бой"
три кіта совецької торгівлі
.
Але не пригадую, кого з топових корупціонерів було реально покарано за весь час їхнього існування.
Стільки заробляє підприємець трохи вище середнього рівня.
Щось ви мало "нарили" пацани.
"ПАРЄШАЛІ" ?
его бедным.