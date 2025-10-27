РУС
Новости Дело Татьяны Крупы
2 427 32

Завершено следствие по делу в отношении экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы: она обогатилась на 160 млн грн

Расследование дела Крупы

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению бывшей главы Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета Татьяны Крупы, ее мужа и сына.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что установило следствие?

По версии следствия, руководитель КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы", которая также является депутатом областного совета, в 2020-2024 годах незаконно обогатилась на около 160 млн грн, привлекая к схеме своего мужа и сына.

Также читайте: За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн грн залога, - САП

Как легализовали средства?

Часть средств она легализовала через фиктивную продажу недвижимости, после чего - при содействии мужа - вывезла за границу и разместила на счетах в зарубежных банках.

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами следствия, после чего дело направят в суд.

Также читайте: Экс-глава Хмельницкой МСЭК Крупа вышла из-под стражи без внесения 20 млн грн залога: на нее надели электронный браслет

Дело Татьяны Крупы

  • Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководителя МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
  • Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
  • 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
  • 10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
  • 16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
  • Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
  • После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.
  • 9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.
  • 24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, которая подозревается в незаконном обогащении, уволили с должности руководительницы Хмельницкой областной МСЭК.
  • 20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой определен залог в размере 230 млн грн.
  • 31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.
  • В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

НАБУ (4634) САП (2332) Крупа Татьяна (44) МСЭК (91)
Топ комментарии
+11
$4 млн? Що ви триндите, козли? У неї під час обшуків $6 млн знайдено лише готівкою!
показать весь комментарий
27.10.2025 12:56 Ответить
+10
При обшуці знайшли $6 млн готівкою х 42 = 252 000 000 гривень.
Де зникло 100 000 000 гривень?
показать весь комментарий
27.10.2025 12:53 Ответить
+9
160 мільйонів - це приблизно, трохи меньше, 4,0 млн.доларів США, в в неї тільки під час обшуків знайшли 6,0 млн. доларів! Виходить що вона всі інші гроші, що перевищують 160 млн. гривень заробила чесно? Ну це ж просто класичний дерибан її вкрадених капіталів - сховати від правосуддя більшу частину, поділити і користуватись вже нічого не ховаючі. А ця бабця відсидить 1-2 роки, а може і під угоду про повернення( якоїсь частини, наприклад 160 млн. грн ) коштів і вийде на волю завтра і ВСЕ! За кордон до нерухомості та бабла.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А що? Зермакам можна красти, а простим смертним ні?
показать весь комментарий
27.10.2025 12:47 Ответить
Дійсно, поділитьця з жОПою, укладе угоду зі слідством, здасть санітарку, на яку все повісять, та й плїже до Іспанії, чи Італіїї, на одну з своїх неконфіскованих вілл! 🤬
показать весь комментарий
27.10.2025 13:55 Ответить
Таких «круп» по всіх областях, прокурори та судівські, усі ж «інваліди», разом з податківцями і мусорами!!
показать весь комментарий
27.10.2025 14:01 Ответить
При обшуці знайшли $6 млн готівкою х 42 = 252 000 000 гривень.
Де зникло 100 000 000 гривень?
показать весь комментарий
27.10.2025 12:53 Ответить
прокурор,суддя,там точно ще й перезаймати довелося....
показать весь комментарий
27.10.2025 12:55 Ответить
Пристали до жіночки із зайвими запитанням, як реп'яхи до штанів. Крупа, як чесна давалка, ділилася з посередниками 50:50. У цій схемі була ціла піраміда із чиновників від Хмельницького аж до Києва. -))))))))
показать весь комментарий
27.10.2025 13:33 Ответить
як завжди:

"утруска-усушка-бой"

три кіта совецької торгівлі

.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:42 Ответить
Мабуть у «діамантових прокурорських», щоб вони за довідку про «інвалідність» сплатили вчасно?? Зараз, усе таке дороге!!
показать весь комментарий
27.10.2025 14:03 Ответить
Скільки вже роздала/поділилася ?
показать весь комментарий
27.10.2025 12:53 Ответить
оце так навариста наречена,талановита,економна-все в дім.....
показать весь комментарий
27.10.2025 12:54 Ответить
..і все?? Обідрали вже як липку цю бідну жіночку.. А скільки таких бідних судді вже обідрали??
показать весь комментарий
27.10.2025 12:55 Ответить
ти переймаєшся чи заздриш??...
показать весь комментарий
27.10.2025 12:57 Ответить
Звої "здобутки" вона розклала на чоловіка сина - за кордон сімейка багато переправили - може якусь частину бабла в них відіб"ють
показать весь комментарий
27.10.2025 12:56 Ответить
$4 млн? Що ви триндите, козли? У неї під час обшуків $6 млн знайдено лише готівкою!
показать весь комментарий
27.10.2025 12:56 Ответить
миші з'їли,то таке,бува,всі їсти хочуть,навіть миші в погонах....
показать весь комментарий
27.10.2025 12:58 Ответить
Таких слідчих - на дибу. От вам і НАБУ та САП...
показать весь комментарий
27.10.2025 12:58 Ответить
ви пам'ятаєте як відбувався набір до цих організацій???скільки зашкварів там було???з чого ви вирішили що вибрали найкращих???може вибрали більш хитрих і меньш зашкварених????...
показать весь комментарий
27.10.2025 13:08 Ответить
Я пам'ятаю, як молодь з картонками виходила захищати ці дві контори від беззаконня з боку голобородька та його банди.
Але не пригадую, кого з топових корупціонерів було реально покарано за весь час їхнього існування.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:14 Ответить
в тих пам'ятних вечорах дуже багато цікавих моментів,так що я навіть не рахую їх за щось серйозне та реально цікаве....простий приклад,як швидко в мене вирвуть картон з надписом ,,зеля ні,,???всі питання....
показать весь комментарий
27.10.2025 13:19 Ответить
160 мільйонів - це приблизно, трохи меньше, 4,0 млн.доларів США, в в неї тільки під час обшуків знайшли 6,0 млн. доларів! Виходить що вона всі інші гроші, що перевищують 160 млн. гривень заробила чесно? Ну це ж просто класичний дерибан її вкрадених капіталів - сховати від правосуддя більшу частину, поділити і користуватись вже нічого не ховаючі. А ця бабця відсидить 1-2 роки, а може і під угоду про повернення( якоїсь частини, наприклад 160 млн. грн ) коштів і вийде на волю завтра і ВСЕ! За кордон до нерухомості та бабла.
показать весь комментарий
27.10.2025 12:58 Ответить
Так це лише те, що було знайдено у вигляді готівки.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:00 Ответить
думаю найбільш солоденьке взагалі не потрапило у списки,буде видно по вироку,якщо прокатить м'ягко то всім подяка всі задоволені...
показать весь комментарий
27.10.2025 13:10 Ответить
Нажаль решту миші зʼїли, бабці залишили тільки 160 мільйонів
показать весь комментарий
27.10.2025 13:40 Ответить
МЕНШЕ ОДНОГО МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ НА РІК.

Стільки заробляє підприємець трохи вище середнього рівня.

Щось ви мало "нарили" пацани.

"ПАРЄШАЛІ" ?
показать весь комментарий
27.10.2025 12:58 Ответить
Ні просто стало на пару мільйонерів більше (слідчих,прокурорів,суддів)
показать весь комментарий
27.10.2025 13:05 Ответить
такі крупи в кожному районі є.а віддувається одна, крайню знайшли.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:01 Ответить
Учитесь жить по-новому. Скромность украшает человека,но делает
его бедным.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:02 Ответить
А що це за клоунада??? А нерухоме майно? А рахунки за кордоном?А 6 млн баксів готівкою? Чи не ****-в генпрокурор???
показать весь комментарий
27.10.2025 13:03 Ответить
хочешь долю??....
показать весь комментарий
27.10.2025 13:12 Ответить
Крупа й прокурори-інваліди - це діпфейк, створений на ТОТ. Такі теми збирають лише ждунів і ухилянтів. Позакривайте роти й їдьте в Покровськ, наближати тотальну перемогу над оркоімперією.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:14 Ответить
Шо, судді "криштально чесні"? Бабло берете, заставу ріжете... Ця тварюка нанесла воюючий державі величезний збиток, відмазавши від фронту тисячі ухилянтів. А тепер скавчите, нікому воювати? Продажна мразота.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:57 Ответить
Брати більше, суддівським з прокурорськими, Рада доброчесності заборонила!! Совість треба мати … Війна ж московська в Україні!!
показать весь комментарий
27.10.2025 14:06 Ответить
 
 