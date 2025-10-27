Завершено следствие по делу в отношении экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы: она обогатилась на 160 млн грн

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по подозрению бывшей главы Хмельницкой МСЭК, экс-депутата Хмельницкого областного совета Татьяны Крупы, ее мужа и сына.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что установило следствие?

По версии следствия, руководитель КУЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы", которая также является депутатом областного совета, в 2020-2024 годах незаконно обогатилась на около 160 млн грн, привлекая к схеме своего мужа и сына.

Также читайте: За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн грн залога, - САП

Как легализовали средства?

Часть средств она легализовала через фиктивную продажу недвижимости, после чего - при содействии мужа - вывезла за границу и разместила на счетах в зарубежных банках.

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами следствия, после чего дело направят в суд.

Также читайте: Экс-глава Хмельницкой МСЭК Крупа вышла из-под стражи без внесения 20 млн грн залога: на нее надели электронный браслет

Дело Татьяны Крупы

Больше читайте в нашем Telegram-канале