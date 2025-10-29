РУС
Новости Дело Татьяны Крупы
ВАКС продлил срок действия обязанностей в отношении бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы

ВАКС арестовал часть имущества руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы

В среду, 29 октября, Высший антикоррупционный суд продлил бывшей главе Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе срок обязанностей.

Об этом говорится в заявлении ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Какие обязанности продлены Крупе?

В частности, следственный судья Антикорсуда продлила Крупе срок действия следующих обязанностей:

  • не покидать пределы Хмельницкой и Тернопольской областей без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Постановление вступает в законную силу с момента его объявления.

Читайте также: За экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли 20 млн грн залога, - САП

Дело Крупы

  • Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

  • Также сообщалось, что руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
  • 10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что проведет повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
  • 16 октября главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел список имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
  • Цензор.НЕТ также опубликовал список из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
  • После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.
  • 9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.
  • 24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК.
  • 20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой определен залог в размере 230 млн грн.
  • 31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.
  • В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

Читайте также: Завершено следствие по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы: она обогатилась на 160 млн грн

