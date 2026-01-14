Викрито посадовця ТЦК на Волині, який за хабарі знімав військовозобов’язаних із розшуку. ФОТО

дбр затримало посадовця тцк

Працівники ДБР спільно з УСР Національної поліції викрили виконувача обов’язків начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області, який за грошову винагороду втручався в облік військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як працювала схема?

Як зазначається, посадовець за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Такі дії дозволяли чоловікам оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації.

Одному із "клієнтів" офіцер пообіцяв зняти його з розшуку за 3 тисячі доларів США. Неправомірну вигоду зловмисник планував отримати у два етапи. Під час першої передачі посадовець отримав 1,5 тисячі доларів.

Під час одержання другої частини коштів правоохоронці затримали його на гарячому.

Підозра

  • Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди службовою особою.
  • Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
  • Наразі триває досудове розслідування. Проводять обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також перевіряють інші можливі факти одержання неправомірної вигоди та причетність до них інших посадових осіб.
  • Слідчі ДБР подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Як хабар - то "посадовця", а як в репу далі - то військовослужбовець 🤔😁
Як не крути, як не верти, але до 2019 року такого не було. Все працювало більш-менш нормально, поки туди не приклався Голобородько. З початку агресії росії було проведено декілька хвиль мобізізації до 2019 року. Звичайно обсяги не ті, що після 2022 року, але якщо була б влада "мародерів" то розгула такої корупції і мільйонної армії СЗЧешників точно не було б. Хіба, що ховалися Голобородьк, "Лисі", Юзики і інші потвори, які присмокталися до кривавих ран українців.
14.01.2026 11:39 Відповісти
Пане Буданов!
Чому й досі не проведені масштабні перевірки всіх обласних, міських, районних ТЦК та СП!?
У людей реально 1 000 000 фактів, коли працівники ТЦК та СП за могоричі, гроші, подарунки не лише знімали ухилянтів з розшуку, але й давали відстрочки від мобілізації тим, хто ніде на критичних підприємствах, в навчальних закладах, установох МОЗ не працює!!!
ДЕ ПЕРЕВІРКИ ТЦК та СП!?
Може пора пожиттєве за посадові злочини?
Неначасі.
14.01.2026 11:28 Відповісти
"Пан Буданов" добре навчився у свого патрона та його оточення робити гучні заяви, а потім спускати все на гальмах, прикриваючи свої факапи іншими інфоприводами, яких для цього більш ніж достатньо.
Швидше за все, нічого не зміниться. А подібні заяви робляться як натяк на те, хто в домі "хазяїн" і банкір...
14.01.2026 12:50 Відповісти
А Буданов тут до чого? Він має забезпечувати президенті його команду канцтоварами, миючими засобами, транспортом, бензином...в ТЦК мають займатися ті, на кого покладені ці обов'язки.
14.01.2026 14:17 Відповісти
Ну, як це, Буданов й недочого! Ось він як раз й буде очолювати бусифікації, мобілізацій, як він скзав в одному з інтерв'ю, тепер буде більше.
14.01.2026 15:11 Відповісти
Не може бути! Це ж центри соціальної підтримки громадян, як так і хабар, он я чув що бійці вогневої підтримки які чергують проти шахедів, взагалі самі собі на паливо збирають... навіщо така держава постає питання..
14.01.2026 11:37 Відповісти
Як не крути, як не верти, але до 2019 року такого не було. Все працювало більш-менш нормально, поки туди не приклався Голобородько. З початку агресії росії було проведено декілька хвиль мобізізації до 2019 року. Звичайно обсяги не ті, що після 2022 року, але якщо була б влада "мародерів" то розгула такої корупції і мільйонної армії СЗЧешників точно не було б. Хіба, що ховалися Голобородьк, "Лисі", Юзики і інші потвори, які присмокталися до кривавих ран українців.
14.01.2026 11:39 Відповісти
Давав
Корупція квітне як пальми в тропіках
Здобуток зелених мародерів і 73 відсотків
Чому ми не перемагаємо...
14.01.2026 11:41 Відповісти
Гірше за кацапів, абсолютно ніяких принципів
Тому і державність у нас постійно злітає. Хтось вмирає, а хтось кармани набиває
14.01.2026 11:43 Відповісти
 
 