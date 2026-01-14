Викрито посадовця ТЦК на Волині, який за хабарі знімав військовозобов’язаних із розшуку. ФОТО
Працівники ДБР спільно з УСР Національної поліції викрили виконувача обов’язків начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області, який за грошову винагороду втручався в облік військовозобов’язаних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як працювала схема?
Як зазначається, посадовець за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Такі дії дозволяли чоловікам оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації.
Одному із "клієнтів" офіцер пообіцяв зняти його з розшуку за 3 тисячі доларів США. Неправомірну вигоду зловмисник планував отримати у два етапи. Під час першої передачі посадовець отримав 1,5 тисячі доларів.
Під час одержання другої частини коштів правоохоронці затримали його на гарячому.
Підозра
- Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди службовою особою.
- Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
- Наразі триває досудове розслідування. Проводять обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також перевіряють інші можливі факти одержання неправомірної вигоди та причетність до них інших посадових осіб.
- Слідчі ДБР подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.
Чому й досі не проведені масштабні перевірки всіх обласних, міських, районних ТЦК та СП!?
У людей реально 1 000 000 фактів, коли працівники ТЦК та СП за могоричі, гроші, подарунки не лише знімали ухилянтів з розшуку, але й давали відстрочки від мобілізації тим, хто ніде на критичних підприємствах, в навчальних закладах, установох МОЗ не працює!!!
ДЕ ПЕРЕВІРКИ ТЦК та СП!?
Швидше за все, нічого не зміниться. А подібні заяви робляться як натяк на те, хто в домі "хазяїн" і банкір...
Корупція квітне як пальми в тропіках
Здобуток зелених мародерів і 73 відсотків
Чому ми не перемагаємо...
Тому і державність у нас постійно злітає. Хтось вмирає, а хтось кармани набиває