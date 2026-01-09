ВАКС стягнув у дохід держави автівки колишнього керівника Харківського ТЦК Требесова

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов САП і визнав необґрунтованими активи родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП Артема Требесова, зобов’язавши стягнути їх у дохід держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

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"9 січня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила цивільний позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до колишнього керівника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та його близьких осіб про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави", - ідеться в повідомленні.

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Так, ВАКС визнав необґрунтованими активи у вигляді двох автомобілів: "BMW X6 DRIVE 30D M Sport/G6", 2023 року випуску та "Toyota Camry Hybrid", 2022 року випуску.

У дохід держави Антикорсуд стягнув:

автомобіль "Toyota Camry Hybrid";

4 029 000 грн (вартість автомобіля "BMW X6 DRIVE 30D M Sport/G6").

Рішення може бути оскаржене протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду через Вищий антикорупційний суд.

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Проте аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набути вказане майно за рахунок законних доходів.

У травні 2025 року прокурор САП подав до суду позов за матеріалами ДБР та НАЗК.