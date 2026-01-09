ВАКС взыскал в доход государства автомобили бывшего руководителя Харьковского ТЦК Требесова

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск САП и признал необоснованными активы семьи бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП Артема Требесова, обязав взыскать их в доход государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"9 января коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила гражданский иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к бывшему руководителю Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и его близким лицам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У экс-руководителя Запорожского ОТЦК и СП Яременко конфискуют имущество на сумму более 3,8 млн грн

Так, ВАКС признал необоснованными активы в виде двух автомобилей: "BMW X6 DRIVE 30D M Sport/G6" 2023 года выпуска и "Toyota Camry Hybrid" 2022 года выпуска.

В доход государства Антикорсуд взыскал:

автомобиль "Toyota Camry Hybrid";

4 029 000 грн (стоимость автомобиля "BMW X6 DRIVE 30D M Sport/G6").

Решение может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда через Высший антикоррупционный суд.

Читайте также: Необоснованные активы на сумму почти 3 млн грн выявлены у одесского правоохранителя, - ГБР

Однако анализом доходов и расходов должностного лица и его семьи установлена невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов.

В мае 2025 года прокурор САП подал в суд иск по материалам ГБР и НАПК.