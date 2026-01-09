РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10687 посетителей онлайн
Новости Конфискация необоснованных активов Коррупция в ТЦК
724 4

ВАКС взыскал в доход государства автомобили бывшего руководителя Харьковского ТЦК Требесова

вакс

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск САП и признал необоснованными активы семьи бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП Артема Требесова, обязав взыскать их в доход государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"9 января коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила гражданский иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к бывшему руководителю Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и его близким лицам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У экс-руководителя Запорожского ОТЦК и СП Яременко конфискуют имущество на сумму более 3,8 млн грн

Так, ВАКС признал необоснованными активы в виде двух автомобилей: "BMW X6 DRIVE 30D M Sport/G6" 2023 года выпуска и "Toyota Camry Hybrid" 2022 года выпуска.

В доход государства Антикорсуд взыскал:

  •  автомобиль "Toyota Camry Hybrid";
  • 4 029 000 грн (стоимость автомобиля "BMW X6 DRIVE 30D M Sport/G6").

Решение может быть обжаловано в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда через Высший антикоррупционный суд.

Читайте также: Необоснованные активы на сумму почти 3 млн грн выявлены у одесского правоохранителя, - ГБР

Однако анализом доходов и расходов должностного лица и его семьи установлена невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов.

В мае 2025 года прокурор САП подал в суд иск по материалам ГБР и НАПК.

Автор: 

Харьков (7864) Антикоррупционный суд (1342) ТЦК (864)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як Прийшло Так і Пішло...
Це Жжж не з його Кишені.
показать весь комментарий
09.01.2026 17:23 Ответить
Це і все?
показать весь комментарий
09.01.2026 17:43 Ответить
Ні разу не чув про покарання тих, хто несе ці мільйони, бо якщо не дають, то і не беруть.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:10 Ответить
на ці автівки він за тиждень назбирав.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:32 Ответить
 
 