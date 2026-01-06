РУС
У экс-руководителя Запорожского ОТЦК и СП Яременко конфискуют имущество на сумму более 3,8 млн грн

Суд конфисковал имущество экс-главы Запорожского ТЦК

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы на сумму более 3,8 млн грн бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Геннадия Яременко и его жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР, САП и НАПК.

О чем идет речь

По данным СМИ, речь идет о Геннадии Яременко.

Речь идет о следующем имуществе:

  • дом с земельным участком стоимостью более 1,8 млн гривен и 253 тыс. гривен соответственно;
  • два автомобиля, зарегистрированные на жену чиновника;
  • 20 тыс. долларов США, приобретенные им вместе с женой.

Чиновник не мог купить имущество за законные доходы

Суд постановил взыскать в доход государства дом с земельным участком, а также стоимость одного из автомобилей — 786 тыс. грн.

Анализ доходов и расходов чиновника и его семьи показал, что приобрести это имущество за счет законных доходов было невозможно. Также установлено, что активы покупались за наличные, тогда как семья преимущественно тратила подтвержденные доходы в безналичной форме.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

имущество (367) конфискация (619) САП (2385) Антикоррупционный суд (1340) ГБР (3334) ТЦК (859)
Сортировать:
Так це крапля в океані, якщо потрусити всіх таких начальників тцк за ці роки, то можна підняти без навантаження на бюджет мінімалку простим солдатам на 3000 доларів за місяць, і ще й зостанеться.
06.01.2026 16:14 Ответить
А виноваты ухилянты 🤔
06.01.2026 16:15 Ответить
А де він їх взяв? Невже самі принесли? А-та-та
06.01.2026 16:17 Ответить
тепер він ще зліший буде...
06.01.2026 16:30 Ответить
 
 