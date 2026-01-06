У экс-руководителя Запорожского ОТЦК и СП Яременко конфискуют имущество на сумму более 3,8 млн грн

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы на сумму более 3,8 млн грн бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Геннадия Яременко и его жены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР, САП и НАПК.

О чем идет речь

По данным СМИ, речь идет о Геннадии Яременко.

Речь идет о следующем имуществе:

дом с земельным участком стоимостью более 1,8 млн гривен и 253 тыс. гривен соответственно;

два автомобиля, зарегистрированные на жену чиновника;

20 тыс. долларов США, приобретенные им вместе с женой.

Чиновник не мог купить имущество за законные доходы

Суд постановил взыскать в доход государства дом с земельным участком, а также стоимость одного из автомобилей — 786 тыс. грн.

Анализ доходов и расходов чиновника и его семьи показал, что приобрести это имущество за счет законных доходов было невозможно. Также установлено, что активы покупались за наличные, тогда как семья преимущественно тратила подтвержденные доходы в безналичной форме.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

