Экс-нардепа Демчака задержали в Германии, - ГБР

В Германии правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва. ГБР объявило его в розыск за отмывание доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

О ком идет речь?

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о Руслане Демчаке.

По данным ГБР, ему также инкриминируется пособничество в манипулировании на фондовом рынке.

"После бегства бывшего парламентария за границу Печерский районный суд города Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении него", - говорится в сообщении.

Детали дела

В октябре 2025 года следователи ГБР завершили специальное досудебное расследование и предоставили стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования.

В феврале текущего года планируется направить обвинительный акт в суд, после завершения срока ознакомления с делом, который суд ограничил до 10 февраля включительно.

В то же время срок экстрадиции в упрощенном порядке может занять ориентировочно 3 месяца.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Дело Демчака

Как сообщалось, в апреле 2024 года НАБУ сообщило Демчаку о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве в то время, когда он имел дом под Киевом. Этот дом был оформлен на его отца, однако политик им пользовался.

О подозрении политику сообщили заочно, поскольку место его нахождения правоохранители установить не смогли. Поэтому впоследствии НАБУ объявило Демчака в розыск, а Высший антикоррупционный суд его заочно арестовал.

Кроме этого, экс-напдем является подозреваемым еще в одном уголовном деле. В августе 2023 года Офис генпрокурора сообщил Демчаку о подозрении в пособничестве манипулированию на фондовой бирже и легализации средств, полученных преступным путем.