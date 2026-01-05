РУС
Новости Дело нардепа Демчака
Экс-нардепа Демчака задержали в Германии, - ГБР

Руслан Демчак

В Германии правоохранители задержали народного депутата Верховной Рады Украины VIII созыва. ГБР объявило его в розыск за отмывание доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

О ком идет речь?

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о Руслане Демчаке.

По данным ГБР, ему также инкриминируется пособничество в манипулировании на фондовом рынке.

НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Демчака

"После бегства бывшего парламентария за границу Печерский районный суд города Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении него", - говорится в сообщении.

Детали дела

В октябре 2025 года следователи ГБР завершили специальное досудебное расследование и предоставили стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования.

В феврале текущего года планируется направить обвинительный акт в суд, после завершения срока ознакомления с делом, который суд ограничил до 10 февраля включительно.

В то же время срок экстрадиции в упрощенном порядке может занять ориентировочно 3 месяца.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Дело Демчака

Как сообщалось, в апреле 2024 года НАБУ сообщило Демчаку о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве в то время, когда он имел дом под Киевом. Этот дом был оформлен на его отца, однако политик им пользовался.

О подозрении политику сообщили заочно, поскольку место его нахождения правоохранители установить не смогли. Поэтому впоследствии НАБУ объявило Демчака в розыск, а Высший антикоррупционный суд его заочно арестовал.

Кроме этого, экс-напдем является подозреваемым еще в одном уголовном деле. В августе 2023 года Офис генпрокурора сообщил Демчаку о подозрении в пособничестве манипулированию на фондовой бирже и легализации средств, полученных преступным путем.

Не вірю! З таким обличчям людина просто не може займатися маніпулюванням на фондовому ринку.
05.01.2026 13:54
Свята людина. За що його судити???
05.01.2026 14:13
Типова бандитська мордяка. Цікаво, як він перетнув кордон? Напевно інвалідність купив або дав хабаря?
05.01.2026 14:03
показать весь комментарий
показать весь комментарий
А він у нас є, той фондовий ринок?
05.01.2026 14:05
У нас є фонди

Фонд - це цільова сукупність коштів або матеріальних цінностей (грошей, майна, документів), що накопичуються для певної мети;

А ринком тут називають будь-які операції з фондами
05.01.2026 14:12
Отже, по суті, він був просто фондовим хірургом.
05.01.2026 14:21
Хірургом-трансплантологом. Робив операції з пересадки.
05.01.2026 14:24
Один із його пацієнтів 😁
05.01.2026 14:37
ВРУ в одному обличчі
05.01.2026 14:47
Зачіска когось нагадує. До речі, подивився, з якої він партії. Surprise, surprise...

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності. Член партії «Європейська Солідарність»
05.01.2026 15:20
Мабуть вспомнить нарешті вирішив стару професію, в трамваї по кишенях став промишляти
05.01.2026 14:45
І я не вірю, бо в нього чесні очі. А то що отримував компенсацію на оренду житла, то в нас так вся Рада робить.
05.01.2026 14:05
"Після втечі ... суд ... надав дозвіл на ... розслідування ... "
05.01.2026 14:24
уверен поперся получать временную защиту по параграфу 24 и вот....
05.01.2026 14:28
Так стоит и Шурму за вімя взять. У НАБУ к нему куча вопросов.
05.01.2026 14:29
Яких чесних ми обираємо депутатів, а потім скаржимося.
Таких паскуд понавибирали найгірших в цілому світі.
05.01.2026 14:53
Кожний нарід заслуговує те, що наобирав. Але ж страждають і ті, хто до їх вибору непричепний
05.01.2026 15:03
От зелебобікам щастя.. ну хоч якось якимось боком можна Порошенко приплести.
05.01.2026 15:08
Затримали а толку? Справа ще може в суді розвалитися. Це ж не Міндіч, який втік і не бувший міністр енергетики і не Степанов, який вкрав значно більше, очолюючі мінздрав.
05.01.2026 15:16
А з вигляду такий же порядний і чесний як і наш Лідар. Аж не віриться.
05.01.2026 15:17
Якщо за компенсацію витрат на проживання при користуванні житлом батька достають депутата в Німеччині, то може і голову ВР слід витягнути з крісла за компенсацію витрат на проживання в квартирі тещі?
05.01.2026 15:31
 
 