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Новини Справа нардепа Демчака
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Екснардепа Демчака затримали у Німеччині, - ДБР

Руслан Демчак

У Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання. ДБР оголосило його в розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Про кого йдеться?

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про Руслана Демчака.

За даними ДБР, також йому інкриміновано пособництво в маніпулюванні на фондовому ринку.

Також читайте: НАБУ оголосило у розшук екснардепа Демчака

"Після втечі колишнього парламентаря за кордон Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього", - йдеться у повідомленні.

Деталі справи

У жовтні 2025 року слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування та надали стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

У лютому поточного року планується направити обвинувальний акт до суду, після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно.

Водночас строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно 3 місяці.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Справа Демчака

Як повідомлялося, у квітні 2024 року НАБУ повідомило Демчаку про підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві у той час, коли він мав маєток під Києвом. Цей будинок був оформлений на його батька, проте політик ним користувався.

Про підозру політику повідомили заочно, оскільки місце його перебування правоохоронці встановити не змогли. Тому згодом НАБУ оголосило Демчака у розшук, а Вищий антикорупційний суд його заочно арештував.

Крім цього, екснардеп є підозрюваним у ще одній кримінальній справі. У серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Автор: 

ДБР (4017) Демчак Руслан (12)
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Топ коментарі
+18
Не вірю! З таким обличчям людина просто не може займатися маніпулюванням на фондовому ринку.
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05.01.2026 13:54 Відповісти
+18
Типова бандитська мордяка. Цікаво, як він перетнув кордон? Напевно інвалідність купив або дав хабаря?
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05.01.2026 14:03 Відповісти
+11
І я не вірю, бо в нього чесні очі. А то що отримував компенсацію на оренду житла, то в нас так вся Рада робить.
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05.01.2026 14:05 Відповісти

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