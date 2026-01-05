Екснардепа Демчака затримали у Німеччині, - ДБР

У Німеччині правоохоронці затримали народного депутата Верховної Ради України VIII скликання. ДБР оголосило його в розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Про кого йдеться?

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про Руслана Демчака.

За даними ДБР, також йому інкриміновано пособництво в маніпулюванні на фондовому ринку.

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"Після втечі колишнього парламентаря за кордон Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно нього", - йдеться у повідомленні.

Деталі справи

У жовтні 2025 року слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування та надали стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.

У лютому поточного року планується направити обвинувальний акт до суду, після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого включно.

Водночас строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно 3 місяці.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Справа Демчака

Як повідомлялося, у квітні 2024 року НАБУ повідомило Демчаку про підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві у той час, коли він мав маєток під Києвом. Цей будинок був оформлений на його батька, проте політик ним користувався.

Про підозру політику повідомили заочно, оскільки місце його перебування правоохоронці встановити не змогли. Тому згодом НАБУ оголосило Демчака у розшук, а Вищий антикорупційний суд його заочно арештував.

Крім цього, екснардеп є підозрюваним у ще одній кримінальній справі. У серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.