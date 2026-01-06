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Новини Конфіскація необґрунтованих активів
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У екскерівника Запорізького ОТЦК та СП Яременка конфіскують майно на понад 3,8 млн грн

Суд конфіскував майно ексголови Запорізького ТЦК

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активами на суму понад 3,8 млн грн колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Геннадія Яременка та його дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР, САП та НАЗК.

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Про що йдеться

За даними ЗМІ, йдеться про Геннадія Яременка.

Йдеться про таке майно:

  • будинок із земельною ділянкою вартістю понад 1,8 млн гривень та 253 тис. гривень відповідно;
  • два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;
  • 20 тис. доларів США, набуті ним разом із дружиною.

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Посадовець не міг купити майно за законні доходи

Суд постановив стягнути в дохід держави будинок із земельною ділянкою, а також вартість одного з автомобілів — 786 тис. грн.

Аналіз доходів і видатків посадовця та його сім’ї засвідчив, що придбати це майно за рахунок законних доходів було неможливо. Також встановлено, що активи купували за готівку, тоді як родина переважно витрачала підтверджені доходи у безготівковій формі.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

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Автор: 

майно (390) конфіскація (931) САП (2629) ВАКС Антикорупційний суд (2239) ДБР (4017) ТЦК та СП (1291)
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Топ коментарі
+11
Так це крапля в океані, якщо потрусити всіх таких начальників тцк за ці роки, то можна підняти без навантаження на бюджет мінімалку простим солдатам на 3000 доларів за місяць, і ще й зостанеться.
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06.01.2026 16:14 Відповісти
+9
А виноваты ухилянты 🤔
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06.01.2026 16:15 Відповісти
+7
Знову орки підкинули? Для дескридитації військових тцк.
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06.01.2026 16:35 Відповісти

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