Разоблачен чиновник ТЦК на Волыни, который за взятки снимал военнообязанных с розыска. ФОТО
Сотрудники ГБР совместно с УСР Национальной полиции разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области, который за денежное вознаграждение вмешивался в учет военнообязанных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как работала схема?
Как отмечается, чиновник за взятки снимал лиц с розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Такие действия позволяли мужчинам оформлять отсрочку и избегать призыва во время мобилизации.
Одному из "клиентов" офицер пообещал снять его с розыска за 3 тысячи долларов США. Неправомерную выгоду злоумышленник планировал получить в два этапа. Во время первой передачи чиновник получил 1,5 тысячи долларов.
Во время получения второй части средств правоохранители задержали его с поличным.
Подозрение
- Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом.
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
- В настоящее время продолжается досудебное расследование. Проводятся обыски по месту работы и проживания подозреваемого, а также проверяются другие возможные факты получения неправомерной выгоды и причастность к ним других должностных лиц.
- Следователи ГБР подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.
Чому й досі не проведені масштабні перевірки всіх обласних, міських, районних ТЦК та СП!?
У людей реально 1 000 000 фактів, коли працівники ТЦК та СП за могоричі, гроші, подарунки не лише знімали ухилянтів з розшуку, але й давали відстрочки від мобілізації тим, хто ніде на критичних підприємствах, в навчальних закладах, установох МОЗ не працює!!!
ДЕ ПЕРЕВІРКИ ТЦК та СП!?
Швидше за все, нічого не зміниться. А подібні заяви робляться як натяк на те, хто в домі "хазяїн" і банкір...
Корупція квітне як пальми в тропіках
Здобуток зелених мародерів і 73 відсотків
Чому ми не перемагаємо...
Тому і державність у нас постійно злітає. Хтось вмирає, а хтось кармани набиває