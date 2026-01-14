Разоблачен чиновник ТЦК на Волыни, который за взятки снимал военнообязанных с розыска. ФОТО

Сотрудники ГБР совместно с УСР Национальной полиции разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области, который за денежное вознаграждение вмешивался в учет военнообязанных.

Как работала схема?

Как отмечается, чиновник за взятки снимал лиц с розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Такие действия позволяли мужчинам оформлять отсрочку и избегать призыва во время мобилизации.

Одному из "клиентов" офицер пообещал снять его с розыска за 3 тысячи долларов США. Неправомерную выгоду злоумышленник планировал получить в два этапа. Во время первой передачи чиновник получил 1,5 тысячи долларов.

Во время получения второй части средств правоохранители задержали его с поличным.

Подозрение

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Проводятся обыски по месту работы и проживания подозреваемого, а также проверяются другие возможные факты получения неправомерной выгоды и причастность к ним других должностных лиц.

Следователи ГБР подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

