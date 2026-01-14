РУС
Разоблачен чиновник ТЦК на Волыни, который за взятки снимал военнообязанных с розыска. ФОТО

ГБР задержало должностное лицо ТЦК

Сотрудники ГБР совместно с УСР Национальной полиции разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области, который за денежное вознаграждение вмешивался в учет военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как работала схема?

Как отмечается, чиновник за взятки снимал лиц с розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Такие действия позволяли мужчинам оформлять отсрочку и избегать призыва во время мобилизации.

Одному из "клиентов" офицер пообещал снять его с розыска за 3 тысячи долларов США. Неправомерную выгоду злоумышленник планировал получить в два этапа. Во время первой передачи чиновник получил 1,5 тысячи долларов.

Во время получения второй части средств правоохранители задержали его с поличным.

Подозрение

  • Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом.
  • Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
  • В настоящее время продолжается досудебное расследование. Проводятся обыски по месту работы и проживания подозреваемого, а также проверяются другие возможные факты получения неправомерной выгоды и причастность к ним других должностных лиц.
  • Следователи ГБР подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

ГБР (3349) ТЦК (870) Волынская область (1075)
Топ комментарии
+11
Як хабар - то "посадовця", а як в репу далі - то військовослужбовець 🤔😁
14.01.2026 11:20 Ответить
+3
Як не крути, як не верти, але до 2019 року такого не було. Все працювало більш-менш нормально, поки туди не приклався Голобородько. З початку агресії росії було проведено декілька хвиль мобізізації до 2019 року. Звичайно обсяги не ті, що після 2022 року, але якщо була б влада "мародерів" то розгула такої корупції і мільйонної армії СЗЧешників точно не було б. Хіба, що ховалися Голобородьк, "Лисі", Юзики і інші потвори, які присмокталися до кривавих ран українців.
14.01.2026 11:39 Ответить
+1
Може пора пожиттєве за посадові злочини?
14.01.2026 11:26 Ответить
Як хабар - то "посадовця", а як в репу далі - то військовослужбовець 🤔😁
14.01.2026 11:20 Ответить
Може пора пожиттєве за посадові злочини?
14.01.2026 11:26 Ответить
Пане Буданов!
Чому й досі не проведені масштабні перевірки всіх обласних, міських, районних ТЦК та СП!?
У людей реально 1 000 000 фактів, коли працівники ТЦК та СП за могоричі, гроші, подарунки не лише знімали ухилянтів з розшуку, але й давали відстрочки від мобілізації тим, хто ніде на критичних підприємствах, в навчальних закладах, установох МОЗ не працює!!!
ДЕ ПЕРЕВІРКИ ТЦК та СП!?
14.01.2026 11:26 Ответить
Неначасі.
14.01.2026 11:28 Ответить
"Пан Буданов" добре навчився у свого патрона та його оточення робити гучні заяви, а потім спускати все на гальмах, прикриваючи свої факапи іншими інфоприводами, яких для цього більш ніж достатньо.
Швидше за все, нічого не зміниться. А подібні заяви робляться як натяк на те, хто в домі "хазяїн" і банкір...
14.01.2026 12:50 Ответить
Не може бути! Це ж центри соціальної підтримки громадян, як так і хабар, он я чув що бійці вогневої підтримки які чергують проти шахедів, взагалі самі собі на паливо збирають... навіщо така держава постає питання..
14.01.2026 11:37 Ответить
Як не крути, як не верти, але до 2019 року такого не було. Все працювало більш-менш нормально, поки туди не приклався Голобородько. З початку агресії росії було проведено декілька хвиль мобізізації до 2019 року. Звичайно обсяги не ті, що після 2022 року, але якщо була б влада "мародерів" то розгула такої корупції і мільйонної армії СЗЧешників точно не було б. Хіба, що ховалися Голобородьк, "Лисі", Юзики і інші потвори, які присмокталися до кривавих ран українців.
14.01.2026 11:39 Ответить
Давав
Корупція квітне як пальми в тропіках
Здобуток зелених мародерів і 73 відсотків
Чому ми не перемагаємо...
14.01.2026 11:41 Ответить
Гірше за кацапів, абсолютно ніяких принципів
Тому і державність у нас постійно злітає. Хтось вмирає, а хтось кармани набиває
14.01.2026 11:43 Ответить
 
 