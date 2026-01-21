Разоблачены врачи одесского ТЦК, которые за $16 тыс. массово выдавали фиктивные заключения ВВК без присутствия призывников, - ГБР
Сотрудники ГБР выявили всех участников схемы подрыва мобилизации и сообщили о подозрениях комиссии внештатных врачей ВВК Приморского РТЦК и СП Одессы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Новые факты
Врачи действовали в сговоре с участниками масштабной коррупционной схемы, разоблаченной ГБР ранее.
ГБР напоминает, что сделку организовал местный житель, который привлек к ней сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и еще двух знакомых. Дельцы предлагали желающим избежать военной службы за 16 тыс. долларов США. Обмен документами и деньгами осуществляли через почтовые отправления. Обвинительные акты в отношении них уже направлены в суд.
Следствие установило новые эпизоды, по которым медики оформляли "липовые" заключения о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины без их фактического присутствия. Один врач мог ставить подпись в заключении как за себя, так и за других членов комиссии. Впрочем, такие "справки" давали возможность призывникам незаконно оформить отсрочку от службы.
Что грозит?
- В настоящее время четырем членам военно-врачебной комиссии сообщено о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
- Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.
- Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.
і ВЛК проходиться за 2-3 години
колегу упакували біля офісу о 8 ранку ..о 12 вже пройшов ВЛК . а зранку наступного дня на полігоні.
за лохів нас тут тримають
5 тис американських вічнозелених і в тебе 3-тя група інвалідності.
Ну викрили , ну написали про це в пресі , мовляв - в країні йде титанічна боротьба з корупцією , і що !? Через кілька днів , всі ті хабарники , про цю невеличку прикрість - забудуть , продовжать свою справу , і лише збільшать суму хабарів .
Поки всю цю ******* не почнуть жорстко і показово карати ( і бажано через повішення ) , такі новини - ні про що .
На мою думку, ВЛК, як окремі структури, НЕ ПОТРІБНІ! Замінити ВЛК аналогом профогляду на роботі, який військовозобов'язані зможуть за бажання пройти у будь-якому ліцензованому медзакладі - державному (безкоштовно) або приватному (за власні кошти). Потім папірець із результатами обстежень та висновками про придатність/непридатність заносити в ТЦК, де лишити кількох лікарів, які б приймали ці документи та дивилися, чи справжні вони...
Досить рекламувати корумповану помийку!!
Якщо там страчують тисячами а корупція є і є, то це безнадіно ))))
Саме китайські ( хань'ські) суб'єкти і є історичними "винахідниками" корупції