Разоблачены врачи одесского ТЦК, которые за $16 тыс. массово выдавали фиктивные заключения ВВК без присутствия призывников, - ГБР

Сотрудники ГБР выявили всех участников схемы подрыва мобилизации и сообщили о подозрениях комиссии внештатных врачей ВВК Приморского РТЦК и СП Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Новые факты

Врачи действовали в сговоре с участниками масштабной коррупционной схемы, разоблаченной ГБР ранее.

ГБР напоминает, что сделку организовал местный житель, который привлек к ней сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и еще двух знакомых. Дельцы предлагали желающим избежать военной службы за 16 тыс. долларов США. Обмен документами и деньгами осуществляли через почтовые отправления. Обвинительные акты в отношении них уже направлены в суд.





Следствие установило новые эпизоды, по которым медики оформляли "липовые" заключения о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины без их фактического присутствия. Один врач мог ставить подпись в заключении как за себя, так и за других членов комиссии. Впрочем, такие "справки" давали возможность призывникам незаконно оформить отсрочку от службы.

Что грозит?

В настоящее время четырем членам военно-врачебной комиссии сообщено о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

