Разоблачены врачи одесского ТЦК, которые за $16 тыс. массово выдавали фиктивные заключения ВВК без присутствия призывников, - ГБР

Сотрудники ГБР выявили всех участников схемы подрыва мобилизации и сообщили о подозрениях комиссии внештатных врачей ВВК Приморского РТЦК и СП Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Новые факты

Врачи действовали в сговоре с участниками масштабной коррупционной схемы, разоблаченной ГБР ранее.

ГБР напоминает, что сделку организовал местный житель, который привлек к ней сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и еще двух знакомых. Дельцы предлагали желающим избежать военной службы за 16 тыс. долларов США. Обмен документами и деньгами осуществляли через почтовые отправления. Обвинительные акты в отношении них уже направлены в суд.

взяточники в ТЦК Одессы
взяточники в ТЦК Одессы

Читайте также: Новый Porsche, серьги Dior и крипта: что задекларировала Татьяна Крупа после выхода из СИЗО

Следствие установило новые эпизоды, по которым медики оформляли "липовые" заключения о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины без их фактического присутствия. Один врач мог ставить подпись в заключении как за себя, так и за других членов комиссии. Впрочем, такие "справки" давали возможность призывникам незаконно оформить отсрочку от службы.

Что грозит?

  • В настоящее время четырем членам военно-врачебной комиссии сообщено о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
  • Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.
  • Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Читайте: Разоблачен чиновник ТЦК на Волыни, который за взятки снимал военнообязанных с розыска. ФОТО

ну а коли такі ж фіктивні висновки роблять ВЛК хворим людям що здорові і відправляють на 0 ?

і ВЛК проходиться за 2-3 години
21.01.2026 11:49
Вже не хочеться коментувати такі події. Цензор банить за те, про що сам наступного ж дня викладає новину. Прикро
21.01.2026 13:09
2-3 години на ВЛК - це ще дуже довго, можна сказати дбайливо поставилися. Буває й по 20 хвилин під конвоєм)
21.01.2026 12:01
ну а коли такі ж фіктивні висновки роблять ВЛК хворим людям що здорові і відправляють на 0 ?

і ВЛК проходиться за 2-3 години
21.01.2026 11:49 Ответить
За 2-3 години?)
21.01.2026 11:53 Ответить
саме так ..
колегу упакували біля офісу о 8 ранку ..о 12 вже пройшов ВЛК . а зранку наступного дня на полігоні.
21.01.2026 11:59
2-3 години на ВЛК - це ще дуже довго, можна сказати дбайливо поставилися. Буває й по 20 хвилин під конвоєм)
21.01.2026 12:01 Ответить
ну да ..не били ) .. додому вже правда не відпускали . під наглядом на полігон.
21.01.2026 12:04
В мене швагра десь після 18,00 упакували, привезли в тцк, влк даже не бачив, зранку завезли на полігон - перед носом показали в файлику документи (немав з собою), а коли там "офіційно" прийняли тільки тоді дали подзвонити. Запитався в нього чи є в казармі "добровольці" .... посміявся, ах да казарму на ніч закривають, щоб не сїбалися.....
21.01.2026 15:29
16 тис доларів?
за лохів нас тут тримають
5 тис американських вічнозелених і в тебе 3-тя група інвалідності.
21.01.2026 12:14
Це як що ви могли цю групу отримати і без хаборя.
21.01.2026 12:23
5000? Це де такий демпінг? Якби було 5000, то у нас було б уже пів країни з 3 групою...
21.01.2026 12:45
дядя, таких розцінок вже давно немає. 15-шка то мінімум. За 5-ку тебе можуть просто з буса відпустити, і не факт шо завтра на тому ж місці не зловлять.
21.01.2026 12:55
А де зараз міліонери-военкоми з Одеси? Вже майже 3 роки слідство йде.
21.01.2026 12:21
А про чотириразового узиляньа щось ви забули написати. У кого він вчився?
21.01.2026 14:18
Новини - ні про що .. Хіба такого раніше не було ? Це перший раз чи що ??
Ну викрили , ну написали про це в пресі , мовляв - в країні йде титанічна боротьба з корупцією , і що !? Через кілька днів , всі ті хабарники , про цю невеличку прикрість - забудуть , продовжать свою справу , і лише збільшать суму хабарів .
Поки всю цю ******* не почнуть жорстко і показово карати ( і бажано через повішення ) , такі новини - ні про що .
21.01.2026 12:23
Та що ж таке. Одна ІПСО за іншою.)
21.01.2026 12:28
Вже не хочеться коментувати такі події. Цензор банить за те, про що сам наступного ж дня викладає новину. Прикро
21.01.2026 13:09 Ответить
Коли це робила Крупа із МСЕК, то ліквідували усі МСЕК... А коли таке роблять у ВЛК?

На мою думку, ВЛК, як окремі структури, НЕ ПОТРІБНІ! Замінити ВЛК аналогом профогляду на роботі, який військовозобов'язані зможуть за бажання пройти у будь-якому ліцензованому медзакладі - державному (безкоштовно) або приватному (за власні кошти). Потім папірець із результатами обстежень та висновками про придатність/непридатність заносити в ТЦК, де лишити кількох лікарів, які б приймали ці документи та дивилися, чи справжні вони...
21.01.2026 12:36
Зараз в медзакладах запроваджують електрону сістему обліку Helsy або Helsy 24, і як що в вас е якись проблеми з здоровьем всі ваши діагнози повині бути там зафіксовані. Як що нема, ваш сімейний лікарь повинен внести іх до сістеми. За великим бажанням ТЦК мае доступ до ваших медичних карт та зробити висновки, ВЛК це чистоі води профонація.
21.01.2026 12:54
Теж варіант, головне, щоб сімейні лікарі не відмовлялися вносити дані від приватних клінік, бо зараз на ВЛК часто не визнають ці результати і діагнози...
21.01.2026 12:58
Приватні не вносять. А у державних - просто алярма. Точно знаю що мій сімейний, разом з медсестрою просто живуть на роботі. Щоб все внести. Це дуже велике навантаження на лікарів.
21.01.2026 13:50
Як що в вас е електроне направленя від сімейного лікаря до консультаціі , наприклад до кардіолога, то 70% з 100% що часна клініка внесе до Helsi ваши діагнози, як що кліника сертіфікована моз.
21.01.2026 16:17
То якщо є направлення до приватної клініки. Або за медичною страховкою.
21.01.2026 16:36
ой, а це все ще ті самі "лише 2%" випадків чи вже може більше?
21.01.2026 12:53
Москальнята в Одесі готові відкупитися такою сумою(
21.01.2026 13:06
Тобі то НІЧОГО І ЦУКЕРКА! Погріли руки прокурори гарно ....бери хабарі далі та не попадайся????
21.01.2026 13:44
В Китаї та деяких інших державах таких корупціонерів розстрілюють. Тому їхні держави наймогутніші в світі. У Китаї кілька років тому за рік розстріляли майже 100 тисяч. Тепер мають спокій років на 20.
21.01.2026 13:49
Та й у Північній Кореї..
21.01.2026 14:29
Арахамія, перелогіньтесь!!!

Досить рекламувати корумповану помийку!!
Якщо там страчують тисячами а корупція є і є, то це безнадіно ))))
Саме китайські ( хань'ські) суб'єкти і є історичними "винахідниками" корупції
21.01.2026 20:55
Лікарі ...!Ах....ть...Умора....Лікарі ....твою ж МУ-МУ мать !Та і що з ними буде?У них дипломи заберуть,підуть робити прибиральниками ,канави рити будуть,посадять у зіндан?Що?От напищіть це,яку кару вони получать від суду над ними...Ось це цікавить, а не те скільки вони брали.Понаписували..Де покарання!?
21.01.2026 14:37
Вони Потужні
21.01.2026 20:52
Замкни її в тісній коробці
22.01.2026 08:54
Тобто військовослужбовці ТЦК - злочинці?
22.01.2026 21:39
 
 