Пытал патриотически настроенных жителей Херсонщины: сообщено о подозрении еще одному ФСБшнику

Принятыми оперативно-розыскными мерами сотрудники управления уголовного розыска областного главка полиции установили личность очередного военного преступника.

Им оказался 50-летний уроженец Ленинградской области, который до полномасштабного вторжения военных РФ в Украину проживал в Крыму и является сотрудником Федеральной службы безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

Как рассказал начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления полиции Херсонщины Игорь Демьянюк, на данный момент установлено, что утром 25 марта 2022 года фигурант вместе с группой военных РФ приехали в оккупированные Казачьи Лагеря. Захватчики вошли во двор, где проживали мужчина и женщина, которым на тот момент было 50 и 51 год.

Хозяину по приказу фигуранта сразу связали руки и насильно поместили в салон микроавтобуса. Затем представитель ФСБ вошел в дом, где сразу ударил женщину по лицу. От удара она упала на пол. После этого представитель российской спецслужбы и еще двое военнослужащих РФ нанесли женщине не менее 20 ударов ногами по телу.

После этого фигурант провел обыск дома и обнаружил форму военнослужащих Вооруженных Сил Украины и следы их временного пребывания в домовладении. После этой находки представитель ФСБ начал допрос женщины, которая все время лежала на полу. С целью получения информации о ее сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины и обстоятельствах укрытия "украинских партизан" один из оккупантов заливал ей в рот водку, при этом не давая дышать.

Потерпевшая молчала, и фигурант снова несколько раз ударил ее ногами. А затем он приставил к глазу женщины пистолет и пригрозил выстрелить. После прекращения пыток российский злоумышленник приказал ей тоже связать руки и посадить в автомобиль.

Впоследствии гражданские супруги оккупанты привезли в Херсон в захваченное здание изолятора временного содержания областного главка полиции. Там незаконно задержанных доставили в разные кабинеты, где к ним применили физическое насилие с целью получения информации о сотрудничестве с Силами обороны Украины.

По завершении издевательств мужчину с женщиной доставили в камеру, где удерживали 2,5 месяца. В помещении не было надлежащей системы вентиляции, еду незаконно заключенным за все время предоставляли не более одного раза в день. Также гражданские супруги были лишены возможности выполнять гигиенические процедуры, прогулки на свежем воздухе им запрещались, никакой медицинской помощи не предоставлялось.

Супругов отпустили 8 июня без предоставления каких-либо документов об основаниях задержания и заключения.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры следователи полиции квалифицировали действия представителя российской ФСБ как "военные преступления". То есть – жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время фигуранту заочно сообщено о подозрении. Ему грозит от восьми до двенадцати лет пребывания за решеткой. Досудебное расследование продолжается.

