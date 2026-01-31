Два человека погибли, еще 10 - ранены в результате российских ударов по Херсонской области.
За прошедшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
Отмечается, что за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Велетенское, Янтарное, Софиевка, Ивановка, Никольское, Токаровка, Берислав, Змиевка, Тараса Шевченко, Урожайное, Бургунка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Тягинка, Одрадокаменка, Михайловка, Червоный Маяк, Веселое и город Херсон.
Жертвы обстрелов
По данным главы ОГА, из-за российской агрессии два человека погибли, еще 10 получили ранения.
Куда били россияне?
Российские военные били по:
- критической и социальной инфраструктуре;
- жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 14 многоэтажек и 5 частных домов.
Также оккупанты повредили административное здание, магазин, газопровод, маршрутный автобус, троллейбус и частные автомобили.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что 30 января 2026 года российские войскаударили по маршрутке в Херсоне, в результате чего погиб водитель, пять человек ранены.
