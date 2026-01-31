Два человека погибли, еще 10 - ранены в результате российских ударов по Херсонской области.

За прошедшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

Отмечается, что за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Велетенское, Янтарное, Софиевка, Ивановка, Никольское, Токаровка, Берислав, Змиевка, Тараса Шевченко, Урожайное, Бургунка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Тягинка, Одрадокаменка, Михайловка, Червоный Маяк, Веселое и город Херсон.

Жертвы обстрелов

По данным главы ОГА, из-за российской агрессии два человека погибли, еще 10 получили ранения.

Куда били россияне?

Российские военные били по:

  • критической и социальной инфраструктуре;
  • жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 14 многоэтажек и 5 частных домов.

Также оккупанты повредили административное здание, магазин, газопровод, маршрутный автобус, троллейбус и частные автомобили.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 30 января 2026 года российские войскаударили по маршрутке в Херсоне, в результате чего погиб водитель, пять человек ранены.

Свідомий варварський геноцид рашиської орди проти мирного населення ,на жаль влада не може назвати дії рашистів геноцидом ,етноцидом, чи вони чогось боятся ?
31.01.2026 09:24
 
 