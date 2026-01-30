Россияне ударили по маршрутке в Херсоне: погиб водитель, пять человек ранены

Сегодня, 30 января 2026 года, российские войска обстреляли Херсон, под удар попал общественный транспорт, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Российские террористы в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне. Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Подробности

Как рассказали в Херсонской областной прокуратуре, российские войска осуществили артиллерийский обстрел Херсона около 12:00.

Под вражеский огонь попал общественный транспорт с гражданскими пассажирами.

В результате атаки погиб водитель, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что данные о пострадавших уточняются.

Последствия атаки

Удар РФ по маршрутке в Херсоне
Хтось ще хоче продовження існування рф?
30.01.2026 13:08 Ответить
Різні дебіли є. Які ваші пропозиції? Всі кричать про знищення росії, про перемогу. Як ви собі бачите це? Перемогти противника можна або за рахунок переваги в людях, разів в 5-7, або за рахунок переваги в озброєні. Про військовий бюджет мабуть не треба вам говорити? Що з перерахованого має Україна? Грошей на війну немає. Ядерного озброєння немає. Та взагалі ракет немає. На 99% бюджет залежить від міжнародної допомоги.
30.01.2026 13:23 Ответить
Та бачу, що ти пропонуєш припинити опір російським окупантам та увійти у склад росіі. 100 років назад таких агітаторів запускали в Армію УНР.
30.01.2026 18:44 Ответить
утриматися на тиждень, до 1 лютого, від нанесення ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів", - заявив Пєсков
 Ну як вам сприятливі умови для перегаворів і переміріє?
30.01.2026 13:08 Ответить
Влада повинна виносити на міжнародний рівень питання про признання паРашу не спонсором тероризму(вона такою і була),а державою-терористом !
30.01.2026 13:10 Ответить
Один в один мінськ2. Рашисти обстрілюють наші міста і вбивають цивільних і при цьому одночасно розказують що вони за мир. Почекайте, вони ще й Україну звинуватять в зриві ''перемірія''
30.01.2026 13:11 Ответить
Все, як Трамп просив, тільки Віслюк патологічно гальмує з "адекватними відповідями" - навіть кацапські НПЗ заборонив атакувати у січні, мабуть в оплату за недопоставлені "двушечки на маскву".
30.01.2026 13:12 Ответить
Кацапські варвари розуміють тільки силу і розмови що можна домовитись, не можна їх треба тільки знищувати і в першу чергу воєних злочинців.
30.01.2026 14:44 Ответить
 
 