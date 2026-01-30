Оккупационные власти продолжают милитаризацию школ на ВОТ Херсонской области

Милитаризация украинских детей на оккупированных территориях

Оккупационные власти продолжают милитаризацию школ на временно оккупированной территории Херсонской области.

В Скадовске оккупационные власти подписали очередное "соглашение" об открытии двух кадетских классов следственного комитета РФ на базе Приморской школы — якобы с целью профориентации и правового образования, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Активисты движения "Желтая Лента" сообщают, что в учреждение прибыли сотрудники следственного управления СК РФ по поручению Дмитрия Маликова, где и было формализовано это решение.

На самом же деле детей подвергают ранней идеологической обработке и готовят основу для будущего пополнения силовых органов оккупационного режима.

Ранее было известно, что к преподаванию на ТОТ массово привлекают российских военных, в частности тех, кто был комиссован со службы из-за психологических проблем. Части из них официально запретили возвращаться в армию из-за нестабильного психоэмоционального состояния, однако вместо этого допустили к работе с детьми.

Кроме того, Россия милитаризирует детей с временно оккупированных территорий через лагеря под видом "патриотического" проекта.

30.01.2026 13:41 Ответить
30.01.2026 14:25 Ответить
30.01.2026 13:43 Ответить
Їм легко з цим: омоскалені,виросли на кінах про атєчєствєнную вайну,батьки виховували саме так,як треба *****.Тільки не треба зараз тут писати про якогось там одного на 100( Тут Україна програла давно,лиш ***** хоче це ще географічно оформити.
30.01.2026 13:29 Ответить
30.01.2026 13:41 Ответить
рашка в головах і це найгірше(
30.01.2026 13:51 Ответить
30.01.2026 14:25 Ответить
Не кажіть,все таки густота заселення має значення.Недаремно ***** ж їх прізнал сваіми і давай асвабаждать.
30.01.2026 17:06 Ответить
Херсонська область, про яку новина - це безкраїй степ с дуже малою густотою заселення.
30.01.2026 17:15 Ответить
Нажаль,я жодного україномовного жителя звідти не зустрічав("Мая мама єщьо гаваріт паукраінскі ,а ми с братам панармальнаму",якось одна так сказала(((
30.01.2026 17:17 Ответить
30.01.2026 13:43 Ответить
Русизм это вирус. Нормально русские не могут размножаться. Только путем заражения.
30.01.2026 13:52 Ответить
*Все родом з дитинства*правий старина Антуан С.Е.
30.01.2026 14:28 Ответить
 
 