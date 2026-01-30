Оккупационные власти продолжают милитаризацию школ на ВОТ Херсонской области

Оккупационные власти продолжают милитаризацию школ на временно оккупированной территории Херсонской области.
В Скадовске оккупационные власти подписали очередное "соглашение" об открытии двух кадетских классов следственного комитета РФ на базе Приморской школы — якобы с целью профориентации и правового образования, передает Цензор.НЕТ.
Активисты движения "Желтая Лента" сообщают, что в учреждение прибыли сотрудники следственного управления СК РФ по поручению Дмитрия Маликова, где и было формализовано это решение.
На самом же деле детей подвергают ранней идеологической обработке и готовят основу для будущего пополнения силовых органов оккупационного режима.
Ранее было известно, что к преподаванию на ТОТ массово привлекают российских военных, в частности тех, кто был комиссован со службы из-за психологических проблем. Части из них официально запретили возвращаться в армию из-за нестабильного психоэмоционального состояния, однако вместо этого допустили к работе с детьми.
Кроме того, Россия милитаризирует детей с временно оккупированных территорий через лагеря под видом "патриотического" проекта.
