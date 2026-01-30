Россияне ударили по маршрутке в Херсоне: погиб водитель, пять человек ранены

Сегодня, 30 января 2026 года, российские войска обстреляли Херсон, под удар попал общественный транспорт, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Российские террористы в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне. Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Читайте также: Три человека погибли и 10 ранены в результате российских обстрелов Херсонской области

Подробности

Как рассказали в Херсонской областной прокуратуре, российские войска осуществили артиллерийский обстрел Херсона около 12:00.

Под вражеский огонь попал общественный транспорт с гражданскими пассажирами.



В результате атаки погиб водитель, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что данные о пострадавших уточняются.

Читайте: Россияне обстреляли Херсон, убив мужчину, а позже в результате атаки дрона по поселку погибла женщина

Последствия атаки



