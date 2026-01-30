Россияне ударили по маршрутке в Херсоне: погиб водитель, пять человек ранены
Сегодня, 30 января 2026 года, российские войска обстреляли Херсон, под удар попал общественный транспорт, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Российские террористы в очередной раз атаковали маршрутку в Херсоне. Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.
Подробности
Как рассказали в Херсонской областной прокуратуре, российские войска осуществили артиллерийский обстрел Херсона около 12:00.
Под вражеский огонь попал общественный транспорт с гражданскими пассажирами.
В результате атаки погиб водитель, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Отмечается, что данные о пострадавших уточняются.
Последствия атаки
