Обстрелы и дистанционное минирование: в Херсоне ранены девять гражданских, в том числе двое детей

В течение дня в Херсонской области в результате российской агрессии пострадали девять гражданских лиц, в том числе двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 31 января 2026 года российская армия в очередной раз атаковала населенные пункты региона с помощью различного типа артиллерии и дронов.

По состоянию на 17:30 известно, что от последствий российской агрессии пострадали девять мирных жителей.

Херсон

Днем оккупанты осуществили обстрел Херсона из РСЗО. Ранения различной степени получили две женщины и два мужчины.

Около 15:30 произошел еще один обстрел областного центра - ранен местный житель. С травмами ног он госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось, что двое взрослых и двое детей стали жертвами дистанционного минирования врагом. Автомобиль, в котором находились люди, наехал на взрывное устройство. Помощь пострадавшим оказали на месте.