Новости Подрыв на мине
Легковой автомобиль наехал на российский "Лепесток" в Херсоне: пострадала семья с двумя детьми

В Херсоне на российской мине "Лепесток" подорвалась машина, в которой ехала семья с детьми.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Примерно час назад в Херсоне легковой автомобиль наехал на мину типа "Лепесток". В результате пострадала семья - 47-летний мужчина, женщина 34 лет и двое детей - девочки 2 и 5 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пострадавших - контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Медики оказали им помощь на месте.

Кацапи - гній!
31.01.2026 09:51 Ответить
Ніуя собі пелюстка... Що вони в них пхати начали?...
31.01.2026 09:58 Ответить
Припустимо що машина врізалася після підриву.
Контузія сама по собі небезпечна і страшна... 😡😠😠😠
31.01.2026 10:38 Ответить
Да просто текст подібільному написаний. Хто не вкурсі може зрозуміти що контузія від пелюстки, а не внаслідок. Хоча у гражданських всьо по другому. Тут міна прилітає поруч і ніфіга - здоров не прикидайся. А у гражданських ножку підвернув - больнічний, сиди відпочивай, чуть лі не групу інвалідності дають. Це звичайно не відміняє що русні - гній, але мені як військовому такі повідомлення читати... бісить і злить неймовірно! (((
31.01.2026 10:51 Ответить
Цитата - " Внаслідок цього"
31.01.2026 10:40 Ответить
расіяни - гній
31.01.2026 10:38 Ответить
А ми так само робимо х рашистськими теріторіями? Чи нам це заборонено?
31.01.2026 15:04 Ответить
 
 