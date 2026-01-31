Легковой автомобиль наехал на российский "Лепесток" в Херсоне: пострадала семья с двумя детьми

В Херсоне на российской мине "Лепесток" подорвалась машина, в которой ехала семья с детьми.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Примерно час назад в Херсоне легковой автомобиль наехал на мину типа "Лепесток". В результате пострадала семья - 47-летний мужчина, женщина 34 лет и двое детей - девочки 2 и 5 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пострадавших - контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Медики оказали им помощь на месте.

