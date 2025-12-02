В прошлом году Украина заняла 4 место в мире по количеству жертв от мин: пострадали 293 человека

В 2024 году Украина заняла четвертое место в мире по количеству жертв от мин, в частности пострадали 293 человека.

Об этом говорится в отчете Международной кампании за запрещение противопехотных мин, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным, в прошлом году в мире зафиксировано не менее 6279 случаев пострадавших от наземных мин, из них 1945 погибли, а 4325 получили ранения.

Это самый высокий показатель с 2020 года

Среди всех пострадавших 90% были гражданскими, а почти половина — дети.

Где зарегистрировано наибольшее количество пострадавших:

В Мьянме - 2029 человек,

Сирия - 1015 человек,

Афганистан - 624 человека,

Украина - 293 человека.

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество жертв принесли самодельные мины, срабатывающие при прикосновении — 2077 случаев.

В 2025 году к Договору о запрещении противопехотных мин присоединились Маршалловы острова и Тонга, поэтому сейчас его участниками являются 166 государств.

Впрочем, Россия, Иран и Северная Корея продолжают использовать противопехотные мины.

По меньшей мере 57 государств и территорий, среди которых и Украина, до сих пор остаются загрязненными минами.

Ранее было известно, что для полного разминирования территории Украины традиционными методами может потребоваться 100 лет.

