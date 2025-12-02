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Новини Постраждалі внаслідок мінування
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Минулого року Україна посіла 4 місце у світі за кількістю жертв від мін: постраждали 293 людини

293 людини постраждали від мін в Україні у 2024 році

У 2024 році Україна посіла четверте місце у світі за кількістю жертв від мін, зокрема постраждали 293 людини.

Про це йдеться у звіті Міжнародної кампанії за заборону протипіхотних мін, інформує Цензор.НЕТ.

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Згідно з даними, минулого року у світі зафіксовано щонайменше 6279 випадків постраждалих від наземних мін, із них 1945 загинули, а 4325 дістали поранення.

Це найвищий показник із 2020 року

Серед усіх постраждалих 90% були цивільними, а майже половина — діти.

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Де найбільше постраждалих зареєстровано:

  • В М’янмі - 2029 осіб,
  • Сирія - 1015 осіб,
  • Афганістан - 624 осіб,
  • Україна - 293 осіб.

Як і в попередні роки, найбільшу кількість жертв спричинили саморобні міни, що спрацьовують під час дотику — 2077 випадків.

У 2025 році до Договору про заборону протипіхотних мін долучилися Маршаллові острови та Тонга, тож наразі його учасниками є 166 держав.

Утім, Росія, Іран та Північна Корея, продовжують використовувати протипіхотні міни.

Щонайменше 57 держав і територій, серед яких і Україна, досі залишаються забрудненими мінами.

Раніше було відомо, що для повного розмінування території України традиційними методами може знадобитися 100 років.

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розмінування (1041) міна (473) війна в Україні (8520)
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Ви серйозно? А наших воїнів за людей не рахують?
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02.12.2025 10:24 Відповісти
Пам'ятаю, як один гундосний Лідар казав що від мін страждають люде і розмінував усі кордони. Десятки, а може й сотні тисяч людей перестали страждати, бо померли .
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02.12.2025 11:36 Відповісти
 
 