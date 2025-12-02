Минулого року Україна посіла 4 місце у світі за кількістю жертв від мін: постраждали 293 людини
У 2024 році Україна посіла четверте місце у світі за кількістю жертв від мін, зокрема постраждали 293 людини.
Про це йдеться у звіті Міжнародної кампанії за заборону протипіхотних мін, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними, минулого року у світі зафіксовано щонайменше 6279 випадків постраждалих від наземних мін, із них 1945 загинули, а 4325 дістали поранення.
Це найвищий показник із 2020 року
Серед усіх постраждалих 90% були цивільними, а майже половина — діти.
Де найбільше постраждалих зареєстровано:
- В М’янмі - 2029 осіб,
- Сирія - 1015 осіб,
- Афганістан - 624 осіб,
- Україна - 293 осіб.
Як і в попередні роки, найбільшу кількість жертв спричинили саморобні міни, що спрацьовують під час дотику — 2077 випадків.
У 2025 році до Договору про заборону протипіхотних мін долучилися Маршаллові острови та Тонга, тож наразі його учасниками є 166 держав.
Утім, Росія, Іран та Північна Корея, продовжують використовувати протипіхотні міни.
Щонайменше 57 держав і територій, серед яких і Україна, досі залишаються забрудненими мінами.
Раніше було відомо, що для повного розмінування території України традиційними методами може знадобитися 100 років.
Будь ласка, зачекайте...
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