Минулого року Україна посіла 4 місце у світі за кількістю жертв від мін: постраждали 293 людини

У 2024 році Україна посіла четверте місце у світі за кількістю жертв від мін, зокрема постраждали 293 людини.

Про це йдеться у звіті Міжнародної кампанії за заборону протипіхотних мін, інформує Цензор.НЕТ.

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Згідно з даними, минулого року у світі зафіксовано щонайменше 6279 випадків постраждалих від наземних мін, із них 1945 загинули, а 4325 дістали поранення.

Це найвищий показник із 2020 року

Серед усіх постраждалих 90% були цивільними, а майже половина — діти.

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Де найбільше постраждалих зареєстровано:

В М’янмі - 2029 осіб,

Сирія - 1015 осіб,

Афганістан - 624 осіб,

Україна - 293 осіб.

Як і в попередні роки, найбільшу кількість жертв спричинили саморобні міни, що спрацьовують під час дотику — 2077 випадків.

У 2025 році до Договору про заборону протипіхотних мін долучилися Маршаллові острови та Тонга, тож наразі його учасниками є 166 держав.

Утім, Росія, Іран та Північна Корея, продовжують використовувати протипіхотні міни.

Щонайменше 57 держав і територій, серед яких і Україна, досі залишаються забрудненими мінами.

Раніше було відомо, що для повного розмінування території України традиційними методами може знадобитися 100 років.

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