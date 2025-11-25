Україна вперше прийняла зустріч Коаліції з розмінування: обговорили закупівлю обладнання на 2025–2026 рр. ФОТОрепортаж

В Україні вперше відбулася зустріч робочої групи держав-учасниць Коаліції спроможностей з розмінування. У заході взяли участь 43 делегати із 14 країн і 4 міжнародних організацій.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України полковник Руслан Берегуля наголосив, що проведення зустрічі в Україні мало стратегічне значення. Делегації отримали можливість побачити результати діяльності Коаліції безпосередньо у місцях реалізації програм розмінування, підготовки персоналу та матеріально-технічного забезпечення.

Про що йшлося на зустрічі?

Партнерам представили два Плани імплементації розвитку спроможностей з розмінування на 2026 рік для Державної спеціальної служби транспорту та Сил підтримки Збройних Сил України.

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Також учасники зустрічі обговорили постачання та закупівлю обладнання на 2025–2026 роки й ознайомилися з можливостями підрозділів з розмінування Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Під час зустрічі сторони зазначили, що вже до кінця 2025 року планується створити початкові спроможності – підготувати та забезпечити сучасним обладнанням 8 батальйонів, що дозволить більш ніж 450 групам виконувати завдання з розмінування в украй складних бойових умовах.

Що вже зроблено?

Як зазначається, було озвучено такі дані:

майже 3 990 осіб пройшли підготовку за підтримки місії ЄС з військової допомоги Україні, Tetra Tech (США), Mriya Aid (Канада) та Іспанії;

обладнання на суму понад 408 млн євро було надано країнами та партнерами: Німеччиною, Литвою, Данією, Словаччиною, Фінляндією, Ісландією, компанією Tetra Tech (США), Управлінням ООН з обслуговування проєктів (фінансування Нідерландів) та компанією Mriya Aid (Канада);

обладнання на суму більш ніж 111 млн євро було закуплено за внесками Литви, Швеції, Німеччини, Ісландії, Ірландії та Данії: позашляховики, карети швидкої допомоги, підривні машини, персональні антидронові пристрої, прилади нічного бачення, системи протидії дронам, міношукачі, вантажівки, комплекти для знешкодження вибухонебезпечних предметів, бронетранспортери, мінні катки та багато іншого.

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Що таке Коаліція з розмінування

Коаліції спроможностей з розмінування – цеміжнародної платформи, яка координує підтримку України в бойовому та гуманітарному розмінуванні.