Понад 165 млн євро отримає Україна від Коаліції з розмінування у 2026 році, - Міноборони

У 2026 році Коаліція спроможностей з розмінування планує виділити щонайменше 165 млн євро на забезпечення України технікою та обладнанням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, такі попередні домовленості оголошено під час візиту до України координатора Коаліції, представника Міністерства національної оборони Литви Роландаса Кішкіса.

Так, під час зустрічі з фахівцями Міноборони та Збройних Сил України було опрацьовано проєкт Операційного плану на 2026 рік щодо імплементації Дорожньої карти розвитку Коаліції. Визначено, що кошти буде спрямовано на закупівлю машин механізованого розмінування, протимінних тральщиків, дистанційних систем розмінування, пікапів, металошукачів, приладів нічного бачення, вибухозахисних костюмів саперів та антидронового обладнання.

Зазначається, що реалізація запланованих заходів значно посилить спроможності України у сфері бойового та гуманітарного розмінування, сприятиме пришвидшенню темпів очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів та їхньому поверненню у господарське використання.

Окрім цього, міжнародні партнери акумулюють додаткові ресурси для проведення спеціалізованих тренінгів, навчальних курсів з розмінування та підготовки українських фахівців за стандартами НАТО та IMAS.

На зустрічі також були присутні представники МЗС Ісландії та Групи підтримки НАТО в Україні.

За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки до складу Коаліції з розмінування входять 23 країни: Україна, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція та Японія. Спостерігачами та партнерами Коаліції виступають Канада, Нідерланди та Сполучені Штати Америки.

