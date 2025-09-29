Понад 1 млн вибухонебезпечних предметів знешкодили підрозділи розмінування від початку повномасштабної війни

Понад 1 млн вибухонебезпечних предметів уже знешкодили підрозділи розмінування Сил безпеки й оборони від початку повномасштабної війни.

Розмінування територій

За інформацією Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки:

обстежено вже майже 6 500 км2 територій,

перевірено 9 691 км автодоріг, 10 164 км ліній електропередач та 3 748 км залізниць.

37 тис. км2 деокупованих територій визнано доступними до використання після проведення нетехнічного обстеження.

Нарощують темпи розмінування

Завдяки системній та координованій роботі нам вдається нарощувати темпи розмінування, яке проводять оператори протимінної діяльності. Так, за 2024 рік було розміновано 38 км2, а цьогоріч – вже майже 150 км2.

"Дякуємо всім, хто щоденною кропіткою працею повертає повноцінне життя на українські землі", - наголосили в Головному управлінні протимінної діяльності.

