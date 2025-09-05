На розмінування України за поточних темпів знадобиться 83 роки, – Рахункова палата
Нинішня система гуманітарного розмінування в Україні є фрагментарною та недостатньо ефективною і не відповідає масштабам мінної загрози.
Про це йдеться у висновкам аудиту Рахункової палати, присвяченого проблемам гуманітарного розмінування земель, повідомляє пресслужба відомства.
Недоліки планування, відсутність єдиного порядку розроблення планів, моніторингу та звітування, а також слабка координація між установами спричиняють затримки у роботах і поверненні в обіг сільськогосподарських земель, зазначається у документі. Без структурної реформи повне очищення може розтягнутися на десятиліття, що ставить під загрозу продовольчу безпеку та економічне відновлення.
За оцінкою аудиторів, близько чверті території країни – понад 13,9 млн га – зазнали впливу бойових дій. Через забруднення вибухонебезпечними предметами 9,85 млн га сільгоспземель у 10 регіонах недоступні для безпечного використання.
Від 2022 року до липня 2025-го за національними стандартами розміновано та повернуто у використання 7,75 тис. га сільгоспугідь – лише 0,08% від площі забруднених земель. Ще 403 тис. га повернуто аграріям у спрощеному порядку. За таких темпів повне очищення сільськогосподарських земель триватиме орієнтовно 83 роки.
У Рахунковій палаті також вказують, що мінне забруднення має значні економічні та соціальні наслідки. За оцінками Інституту глобальних змін Тоні Блера та Міністерства економіки, Україна щороку втрачає близько $11 млрд ВВП, а експорт агропродукції скоротився на $4,3 млрд. За даними Світового банку, бюджет недоотримує понад $1,1 млрд податкових надходжень, тоді як Держекоінспекція оцінює збитки від засмічення та забруднення земель у понад 1,1 трлн грн ($26,5 млрд).
Під загрозою і безпека громадян, оскільки на потенційно забруднених територіях проживають близько 6,4 млн людей, для багатьох із яких обробіток землі є питанням виживання. У 2022–2025 роках під час робіт на полях загинув 191 аграрій.
Раніше повідомлялось, що військові замовили імпортні безпілотні машини для розмінування на 160 мільйонів.
