БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Розмінування українських територій
313 7

На розмінування України за поточних темпів знадобиться 83 роки, – Рахункова палата

За тиждень сапери вилучили 1085 вибухонебезпечних предметів

Нинішня система гуманітарного розмінування в Україні є фрагментарною та недостатньо ефективною і не відповідає масштабам мінної загрози.

Про це йдеться у висновкам аудиту Рахункової палати, присвяченого проблемам гуманітарного розмінування земель, повідомляє пресслужба відомства.

Недоліки планування, відсутність єдиного порядку розроблення планів, моніторингу та звітування, а також слабка координація між установами спричиняють затримки у роботах і поверненні в обіг сільськогосподарських земель, зазначається у документі. Без структурної реформи повне очищення може розтягнутися на десятиліття, що ставить під загрозу продовольчу безпеку та економічне відновлення.

За оцінкою аудиторів, близько чверті території країни – понад 13,9 млн га – зазнали впливу бойових дій. Через забруднення вибухонебезпечними предметами 9,85 млн га сільгоспземель у 10 регіонах недоступні для безпечного використання.

Від 2022 року до липня 2025-го за національними стандартами розміновано та повернуто у використання 7,75 тис. га сільгоспугідь – лише 0,08% від площі забруднених земель. Ще 403 тис. га повернуто аграріям у спрощеному порядку. За таких темпів повне очищення сільськогосподарських земель триватиме орієнтовно 83 роки.

У Рахунковій палаті також вказують, що мінне забруднення має значні економічні та соціальні наслідки. За оцінками Інституту глобальних змін Тоні Блера та Міністерства економіки, Україна щороку втрачає близько $11 млрд ВВП, а експорт агропродукції скоротився на $4,3 млрд. За даними Світового банку, бюджет недоотримує понад $1,1 млрд податкових надходжень, тоді як Держекоінспекція оцінює збитки від засмічення та забруднення земель у понад 1,1 трлн грн ($26,5 млрд).

Читайте також: Кабмін зменшив фінансування програми розмінування на 70%. Виділені гроші не можуть використати другий рік поспіль

Під загрозою і безпека громадян, оскільки на потенційно забруднених територіях проживають близько 6,4 млн людей, для багатьох із яких обробіток землі є питанням виживання. У 2022–2025 роках під час робіт на полях загинув 191 аграрій.

Раніше повідомлялось, що військові замовили імпортні безпілотні машини для розмінування на 160 мільйонів.

Автор: 

ВВП (1180) сільське господарство (539) економіка (183) фермер (271) розмінування (127)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока надо дальше минировать, а не считать, сколько надо на разминирование.
показати весь коментар
05.09.2025 13:11 Відповісти
А на чому тоді заробити?
показати весь коментар
05.09.2025 13:13 Відповісти
Уявляєте? Весь зеленомордий скот, що обрав це пекло вже повиздихає від старості, а в Україні досі ще будуть підриватися люди на мінах, що залишив Україні у спадок зелений виродок. Ось таку пам'ять ви залишите про себе в поколіннях.
показати весь коментар
05.09.2025 13:18 Відповісти
Чому ця новина у розділі БЦ ...?
Тут не про бізнес - тут про життя кожного
показати весь коментар
05.09.2025 13:27 Відповісти
А не пішли б ви нахєр з вашими оцінками?
показати весь коментар
05.09.2025 13:35 Відповісти
ці чорти явно на дерев'яній рахівниці це вирахували, з надією що стільки років сидітимуть в тій палаті і рахуватимуть.
показати весь коментар
05.09.2025 14:11 Відповісти
Зрозуміло. Поки все не буде розміновано виборів не буде. Безпека українців для цієї влади понад усе.
показати весь коментар
05.09.2025 14:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 