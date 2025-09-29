Более 1 млн взрывоопасных предметов обезвредили подразделения разминирования с начала полномасштабной войны

Более 1 млн взрывоопасных предметов уже обезвредили подразделения разминирования Сил безопасности и обороны с начала полномасштабной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Разминирование территорий

По информации Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности:

обследовано уже почти 6 500 км 2 территорий,

территорий, проверено 9 691 км автодорог, 10 164 км линий электропередач и 3 748 км железных дорог.

37 тыс. км2 деоккупированных территорий признаны доступными к использованию после проведения нетехнического обследования.

Наращивают темпы разминирования

Благодаря системной и координированной работе нам удается наращивать темпы разминирования, которое проводят операторы противоминной деятельности. В частности, за 2024 год было разминировано 38 км2, а в этом году - уже почти 150 км2.

"Спасибо всем, кто ежедневным кропотливым трудом возвращает полноценную жизнь на украинские земли", - отметили в Главном управлении противоминной деятельности.

