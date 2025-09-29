Более 1 млн взрывоопасных предметов обезвредили подразделения разминирования с начала полномасштабной войны
Более 1 млн взрывоопасных предметов уже обезвредили подразделения разминирования Сил безопасности и обороны с начала полномасштабной войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Разминирование территорий
По информации Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности:
- обследовано уже почти 6 500 км2 территорий,
- проверено 9 691 км автодорог, 10 164 км линий электропередач и 3 748 км железных дорог.
- 37 тыс. км2 деоккупированных территорий признаны доступными к использованию после проведения нетехнического обследования.
Наращивают темпы разминирования
Благодаря системной и координированной работе нам удается наращивать темпы разминирования, которое проводят операторы противоминной деятельности. В частности, за 2024 год было разминировано 38 км2, а в этом году - уже почти 150 км2.
"Спасибо всем, кто ежедневным кропотливым трудом возвращает полноценную жизнь на украинские земли", - отметили в Главном управлении противоминной деятельности.
