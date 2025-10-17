Более 165 млн евро получит Украина от Коалиции по разминированию в 2026 году, - Минобороны

В 2026 году Коалиция возможностей по разминированию планирует выделить не менее 165 млн евро на обеспечение Украины техникой и оборудованием.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, такие предварительные договоренности объявлены во время визита в Украину координатора Коалиции, представителя Министерства национальной обороны Литвы Роландаса Кишкиса.

Так, во время встречи со специалистами Минобороны и Вооруженных Сил Украины был проработан проект Операционного плана на 2026 год по имплементации Дорожной карты развития Коалиции. Определено, что средства будут направлены на закупку машин механизированного разминирования, противоминных тральщиков, дистанционных систем разминирования, пикапов, металлоискателей, приборов ночного видения, взрывозащитных костюмов саперов и антидронового оборудования.

Отмечается, что реализация запланированных мероприятий значительно усилит способности Украины в сфере боевого и гуманитарного разминирования, будет способствовать ускорению темпов очистки украинских земель от взрывоопасных предметов и их возвращению в хозяйственное использование.

Кроме этого, международные партнеры аккумулируют дополнительные ресурсы для проведения специализированных тренингов, учебных курсов по разминированию и подготовки украинских специалистов по стандартам НАТО и IMAS.

На встрече также присутствовали представители МИД Исландии и Группы поддержки НАТО в Украине.

По информации Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности в состав Коалиции по разминированию входят 23 страны: Украина, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Германия, Польша, Словакия, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Япония. Наблюдателями и партнерами Коалиции выступают Канада, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки.

