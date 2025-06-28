Коалиция по разминированию в 2025 году уже привлекла 93 млн евро для Украины, - Минобороны

С начала 2025 года сумма взносов на счета Коалиции возможностей по разминированию Украины (DMCC) уже достигла 93 млн евро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом стало известно во время 14-й встречи рабочей группы государств-участников Коалиции, которая состоялась в Рейкьявике (Исландия).

Отмечается, что одним из основных результатов встречи стала детализация предложений по взносам государств-участников Коалиции для оснащения и подготовки подразделений по разминированию Государственной специальной службы транспорта и Командования Сил поддержки ВСУ.

"В прошлом году мы вместе многого достигли: развернуты реальные возможности на местах; обученные специалисты работают в самых сложных условиях; техника, предоставленная партнерами, ежедневно спасает жизни людей", - отметил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля, который возглавил украинскую делегацию.

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Он также поблагодарил правительства Исландии и Литвы, которые являются государствами-лидерами DMCC, за постоянство и дальновидность в развитии инфраструктуры, которая нужна для разминирования и безопасного восстановления Украины.

Что такое Коалиция по разминированию

Коалиция возможностей по разминированию Украины создана в феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В ее состав входят 23 государства. Кроме Литвы и Исландии, это Бельгия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Молдова, Германия, Польша, Словакия, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония, Великобритания и, собственно, Украина.

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