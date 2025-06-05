Коалиция по разминированию уже передала Украине оборудование на сумму более 470 млн евро, - посол Литвы Мейлунас

Страны-участницы Коалиции по разминированию с февраля прошлого года передали Украине оборудования на более 470 млн евро. Среди переданного миноискатели, саперные наборы, роботы-саперы и другое оборудование.

Об этом рассказал посол Литвы в Канаде Эгидиюс Мейлунас, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Государства-члены коалиции с февраля 2024 года передали Минобороны Украины и саперным подразделениям Вооруженных сил Украины из собственных складов оборудования на около 473 млн евро", - заявил дипломат.

По его словам, переданная помощь включала пассажирские и разминирующие автомобили, миноискатели, саперные наборы, роботов-саперов и другое необходимое оборудование.

Мейлунас также заявил, что Литва, несмотря на относительно небольшой размер, выделяет значительные средства на поддержку Украины в отражении российской агрессии.

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"В этом году общий объем нашей помощи достигнет 1 млрд евро", - отметил он.

Напомним, что в феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины была создана Коалиция по разминированию Украины, которая стала одной из восьми коалиций возможностей, работу которой возглавляют и координируют Литва и Исландия.

Сейчас коалиция по разминированию по количеству участников является крупнейшей среди коалиций возможностей, в нее входят 22 государства.

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