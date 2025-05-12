Тайвань выделит $2 млн на разминирование Украины

Тайвань выделит два миллиона долларов в рамках Коалиции по разминированию Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

В ведомстве рассказали, что их представители провели встречу с тайваньской делегацией в Вильнюсе, где обсудили поддержку Украины, в частности в контексте операций по разминированию.

"Во время встречи Тайвань выразил намерение внести вклад в усилия Литвы по разминированию в Украине и внести 2 млн долларов в Коалиционный фонд", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается важность привлечения Тайваня к работе коалиции, ведь, как подчеркнули литовские чиновники, это является примером того, как демократические государства могут объединять усилия для безопасности и восстановления Украины.

"Тайвань и Литва единодушно признают важность и необходимость сотрудничества в разминировании Украины. Обе стороны признали, что опасные остатки войны, которые не взорвались, представляют серьезную угрозу для безопасности гражданских жителей и являются главным препятствием для социально-экономического прогресса в регионах, пострадавших от конфликта", - отметили в министерстве.

