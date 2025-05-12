Тайвань виділить $2 млн на розмінування України
Тайвань виділить два мільйони доларів у межах Коаліції з розмінування України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони Литви.
У відомстві розповіли, що їхні представники провели зустріч з тайванською делегацією у Вільнюсі, де обговорили підтримку України, зокрема в контексті операцій з розмінування.
"Під час зустрічі Тайвань висловив намір зробити внесок у зусилля Литви з розмінування в Україні та внести 2 млн доларів до Коаліційного фонду", - йдеться в повідомленні.
Окремо наголошується на важливості залучення Тайваню до роботи коаліції, адже, як підкреслили литовські посадовці, це є прикладом того, як демократичні держави можуть об’єднувати зусилля задля безпеки та відбудови України.
"Тайвань та Литва одностайно визнають важливість та необхідність співпраці у розмінуванні України. Обидві сторони визнали, що небезпечні залишки війни, які не вибухнули, становлять серйозну загрозу для безпеки цивільних жителів та є головною перешкодою для соціально-економічного прогресу в регіонах, що постраждали від конфлікту", - зазначили в міністерстві.
