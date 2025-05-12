УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10376 відвідувачів онлайн
Новини Коаліція з розмінування
440 2

Тайвань виділить $2 млн на розмінування України

тайвань

Тайвань виділить два мільйони доларів у межах Коаліції з розмінування України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони Литви.

У відомстві розповіли, що їхні представники провели зустріч з тайванською делегацією у Вільнюсі, де обговорили підтримку України, зокрема в контексті операцій з розмінування.

"Під час зустрічі Тайвань висловив намір зробити внесок у зусилля Литви з розмінування в Україні та внести 2 млн доларів до Коаліційного фонду", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експорт Тайваню зріс на рекордні 30% через загрозу мит Трампа

Окремо наголошується на важливості залучення Тайваню до роботи коаліції, адже, як підкреслили литовські посадовці, це є прикладом того, як демократичні держави можуть об’єднувати зусилля задля безпеки та відбудови України.

"Тайвань та Литва одностайно визнають важливість та необхідність співпраці у розмінуванні України. Обидві сторони визнали, що небезпечні залишки війни, які не вибухнули, становлять серйозну загрозу для безпеки цивільних жителів та є головною перешкодою для соціально-економічного прогресу в регіонах, що постраждали від конфлікту", - зазначили в міністерстві.

Читайте також: Понад 7 млн євро виділить Швеція на коаліції дронів і з розмінування для України

Автор: 

Тайвань (190) розмінування (1021)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше бы они мосты с Северной Кореей и Ращкой заминировали и Китаем тоже.
показати весь коментар
12.05.2025 20:25 Відповісти
дайте їх Ермаку. він все розмінує.
показати весь коментар
12.05.2025 21:18 Відповісти
 
 