Коаліція з розмінування вже передала Україні обладнання на понад 470 млн євро, - посол Литви Мейлунас
Країни-учасниці Коаліції з розмінування з лютого минулого року передали Україні обладнання на понад 470 млн євро. Серед переданого міношукачі, саперні набори, роботи-сапери та інше обладнання.
Про це розповів посол Литви в Канаді Егідіюс Мейлунас, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Держави-члени коаліції з лютого 2024 року передали Міноборони України та саперним підрозділам Збройних сил України із власних складів обладнання на близько 473 млн євро", - заявив дипломат.
За його словами, передана допомога включала пасажирські й розмінувальні автомобілі, міношукачі, саперні набори, роботів-саперів та інше необхідне обладнання.
Мейлунас також заявив, що Литва, попри відносно невеликий розмір, виділяє значні кошти на підтримку України у відбитті російської агресії.
"Цього року загальний обсяг нашої допомоги сягне 1 млрд євро", - зауважив він.
Нагадаємо, що у лютому 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України була створена Коаліція з розмінування України, яка стала однією з восьми коаліцій спроможностей, роботу якої очолюють і координують Литва та Ісландія.
Наразі коаліція з розмінування за кількістю учасників є найбільшою серед коаліцій спроможностей, до неї входять 22 держави.
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