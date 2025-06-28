Коаліція з розмінування в 2025 році вже залучила 93 млн євро для України, - Міноборони

Від початку 2025 року сума внесків на рахунки Коаліції спроможностей з розмінування України (DMCC) вже досягла 93 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це стало відомо під час 14-ї зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції, що відбулась у Рейк’явіку (Ісландія).

Зазначається, що одним з основних результатів зустрічі стала деталізація пропозицій щодо внесків держав-учасниць Коаліції для оснащення та підготовки підрозділів з розмінування Державної спеціальної служби транспорту та Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Минулого року ми разом багато досягли: розгорнуто реальні спроможності на місцях; навчені фахівці працюють у найскладніших умовах; техніка, надана партнерами, щодня рятує життя людей", – зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля, який очолив українську делегацію.

Також читайте: Коаліція з розмінування вже передала Україні обладнання на понад 470 млн євро, - посол Литви Мейлунас

Він також подякував урядам Ісландії та Литви, які є державами-лідерами DMCC, за сталість і далекоглядність у розбудові інфраструктури, яка потрібна для розмінування та безпечного відновлення України.

Що таке Коаліція з розмінування

Коаліція спроможностей з розмінування України створена у лютому 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України.

До її складу входять 23 держави. Окрім Литви та Ісландії, це Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія, Велика Британія та, власне, Україна.

Також читайте: Для розмінування українських земель за поточними цінами знадобиться майже 1 трильйон гривень, – Южаніна