Литва передала Україні декілька п’ятитонних вантажівок Renault D у межах Коаліції з розмінування

Збройні сили Литви отримали партію п'ятитонних вантажівок Renault D, частину з яких передано Україні.

Про це повідомили в Міноборони Литви, передає Цензор.НЕТ.

"Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони закупило ці автомобілі в межах контракту, підписаного в лютому з Volvo Lietuva. Загальна вартість контракту становить 16,2 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість нових вантажівок призначена для Збройних сил Литви для виконання завдань із постачання та навчання, а частина була передана Україні як двостороння підтримка Коаліції з розмінування, яку очолює Литва.

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Що таке вантажівка Renault D

Renault D – це повнопривідні вантажні автомобілі підвищеної прохідності, призначені для перевезення різних вантажів і обладнання. Автомобілі вантажопідйомністю 5 тонн забезпечують надійну експлуатацію у складних умовах та характеризуються високою міцністю та економічністю.