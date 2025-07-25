Литва передала Украине несколько пятитонных грузовиков Renault D в рамках Коалиции по разминированию

Вооруженные силы Литвы получили партию пятитонных грузовиков Renault D, часть из которых передана Украине.

Об этом сообщили в Минобороны Литвы, передает Цензор.НЕТ.

"Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны закупило эти автомобили в рамках контракта, подписанного в феврале с Volvo Lietuva. Общая стоимость контракта составляет 16,2 млн евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство новых грузовиков предназначена для Вооруженных сил Литвы для выполнения задач по снабжению и обучению, а часть была передана Украине как двусторонняя поддержка Коалиции по разминированию, которую возглавляет Литва.

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Что такое грузовик Renault D

Renault D - это полноприводные грузовые автомобили повышенной проходимости, предназначенные для перевозки различных грузов и оборудования. Автомобили грузоподъемностью 5 тонн обеспечивают надежную эксплуатацию в сложных условиях и характеризуются высокой прочностью и экономичностью.