Украина впервые приняла встречу Коалиции по разминированию: обсудили закупку оборудования на 2025-2026 годы. ФОТОрепортаж

В Украине впервые состоялась встреча рабочей группы государств-участников Коалиции способностей по разминированию. В мероприятии приняли участие 43 делегата из 14 стран и 4 международных организаций.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины полковник Руслан Берегуля подчеркнул, что проведение встречи в Украине имело стратегическое значение. Делегации получили возможность увидеть результаты деятельности Коалиции непосредственно в местах реализации программ разминирования, подготовки персонала и материально-технического обеспечения.

О чем шла речь на встрече?

Партнерам представили два плана имплементации развития способностей по разминированию на 2026 год для Государственной специальной службы транспорта и Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

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Также участники встречи обсудили поставки и закупку оборудования на 2025-2026 годы и ознакомились с возможностями подразделений по разминированию Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

Во время встречи стороны отметили, что уже к концу 2025 года планируется создать начальные возможности – подготовить и обеспечить современным оборудованием 8 батальонов, что позволит более чем 450 группам выполнять задачи по разминированию в крайне сложных боевых условиях.

Что уже сделано?

Как отмечается, были озвучены следующие данные:

почти 3 990 человек прошли подготовку при поддержке миссии ЕС по военной помощи Украине, Tetra Tech (США), Mriya Aid (Канада) и Испании;

оборудование на сумму более 408 млн евро было предоставлено странами и партнерами: Германией, Литвой, Данией, Словакией, Финляндией, Исландией, компанией Tetra Tech (США), Управлением ООН по обслуживанию проектов (финансирование Нидерландов) и компанией Mriya Aid (Канада);

оборудование на сумму более 111 млн евро было закуплено за счет взносов Литвы, Швеции, Германии, Исландии, Ирландии и Дании: внедорожники, кареты скорой помощи, подрывные машины, персональные антидроновые устройства, приборы ночного видения, системы противодействия дронам, миноискатели, грузовики, комплекты для обезвреживания взрывоопасных предметов, бронетранспортеры, минные катки и многое другое.

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Что такое Коалиция по разминированию

Коалиция возможностей по разминированию – это международная платформа, которая координирует поддержку Украины в боевом и гуманитарном разминировании.