Дві автівки підірвалися на мінах на прикордонні Житомирщини: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

У прикордонній зоні Житомирської області на вибухових пристроях підірвалися два автомобілі. П’ятеро людей загинули, ще троє – поранені.

Про це повідомляє поліція Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

За даними правоохоронців, інцидент стався 31 жовтня в лісових масивах на півночі області. Попередньо встановили, що обидві автівки самовільно змінили визначений маршрут і потрапили на заміновані території.

У першому випадку поліціянти встановили, що місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухались уздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу –– вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення, автомобіль натрапив на вибуховий пристрій.

П'ять людей загинули

Загинули п’ятеро чоловіків, жителів місцевої громади, віком від 19 до 65 років, ще двоє –– 25 і 40 років — дістали поранення й наразі в лікарні.





Інший трагічний випадок

Цього ж дня надійшло повідомлення про другий вибух, який стався в лісовому масиві.

55-річний та 32-річний мешканці Коростенщини, перевозячи лісопродукцію на ЗІЛ, натрапили на міну. Молодший із них дістав поранення і був госпіталізований.

Поліція розслідує обставини подій.

