УКР
2 310 7

Дві автівки підірвалися на мінах на прикордонні Житомирщини: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

У прикордонній зоні Житомирської області на вибухових пристроях підірвалися два автомобілі.  П’ятеро людей загинули, ще троє – поранені.

Про це повідомляє поліція Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

За даними правоохоронців, інцидент стався 31 жовтня в лісових масивах на півночі області. Попередньо встановили, що обидві автівки самовільно змінили визначений маршрут і потрапили на заміновані території.

У першому випадку поліціянти встановили, що місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухались уздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу –– вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення, автомобіль натрапив на вибуховий пристрій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік підірвав гранату у поїзді на Житомирщині: четверо загиблих, 12 поранених (оновлено). ФОТОрепортаж

П'ять людей загинули

Загинули п’ятеро чоловіків, жителів місцевої громади, віком від 19 до 65 років, ще двоє –– 25 і 40 років — дістали поранення й наразі в лікарні.

У Житомирській області два авто підірвалися на мінах
У Житомирській області два авто підірвалися на мінах

Інший трагічний випадок

Цього ж дня надійшло повідомлення про другий вибух, який стався в лісовому масиві.

55-річний та 32-річний мешканці Коростенщини, перевозячи лісопродукцію на ЗІЛ, натрапили на міну. Молодший із них дістав поранення і був госпіталізований.

Поліція розслідує обставини подій.

Читайте також: Чоловік підірвався на російській міні у Сумах: його з травмами госпіталізували

У Житомирській області два авто підірвалися на мінах
У Житомирській області два авто підірвалися на мінах

Автор: 

вибухівка (499) Нацполіція (15632) міна (429) Житомирська область (1325)
З радянської анкети:
Какім відом народних промислов занімаєтєсь браконьєрствую
показати весь коментар
31.10.2025 19:01 Відповісти
Грошова лихоманка позбавляє розуму
показати весь коментар
31.10.2025 19:01 Відповісти
Якщо бачиш напис "Міни", то треба вірити власним очам. Поблизу - ворожий кордон. І це майже назавжди.
показати весь коментар
31.10.2025 19:04 Відповісти
Роздолбайство і ,,авось пранєсьот".
показати весь коментар
31.10.2025 19:05 Відповісти
кляті бульбаши
показати весь коментар
31.10.2025 19:07 Відповісти
Ну как тут не процитировать известного классика и сказать дебилы *****
показати весь коментар
31.10.2025 19:33 Відповісти
 
 