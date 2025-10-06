УКР
Чоловік підірвався на російській міні у Сумах: його з травмами госпіталізували

У Сумах чоловік підірвався на міні

У Сумах 61-річний підірвався на вибуховому пристрої, який знайшов на контейнерному майданчику. Попередньо, це була російська міна ПФМ-1 "Пелюстка".

Про це повідомляє міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Унаслідок детонації пристрою чоловік дістав травму голови й уламкові пошкодження правої кисті. Також зазнав травматичної ампутації першого та другого пальців лівої руки.

Постраждалого госпіталізували. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події та походження вибухового пристрою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Волонтерка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої у Куп’янську, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Сумська область (4309) Суми (1005) міна (428) Сумський район (429)
