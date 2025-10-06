Чоловік підірвався на російській міні у Сумах: його з травмами госпіталізували
У Сумах 61-річний підірвався на вибуховому пристрої, який знайшов на контейнерному майданчику. Попередньо, це була російська міна ПФМ-1 "Пелюстка".
Про це повідомляє міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Унаслідок детонації пристрою чоловік дістав травму голови й уламкові пошкодження правої кисті. Також зазнав травматичної ампутації першого та другого пальців лівої руки.
Постраждалого госпіталізували. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події та походження вибухового пристрою.
