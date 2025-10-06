Мужчина подорвался на российской мине в Сумах: его с травмами госпитализировали
В Сумах 61-летний подорвался на взрывном устройстве, которое нашел на контейнерной площадке. Предварительно, это была российская мина ПФМ-1 "Лепесток".
Об этом сообщает городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие детонации устройства мужчина получил травму головы и осколочные повреждения правой кисти. Также получил травматическую ампутацию первого и второго пальцев левой руки.
Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение взрывного устройства.
