Мужчина подорвался на российской мине в Сумах: его с травмами госпитализировали

В Сумах 61-летний подорвался на взрывном устройстве, которое нашел на контейнерной площадке. Предварительно, это была российская мина ПФМ-1 "Лепесток".

Об этом сообщает городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие детонации устройства мужчина получил травму головы и осколочные повреждения правой кисти. Также получил травматическую ампутацию первого и второго пальцев левой руки.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение взрывного устройства.

