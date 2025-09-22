Волонтер подорвалась на неизвестном взрывном устройстве в Купянске, - Нацполиция
В Купянске Харьковской области 45-летняя волонтер подорвалась на неизвестном взрывном устройстве на ступеньках школы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковщины.
Как отмечается, инцидент произошел 21 сентября. Пострадавшая получила взрывное ранение и перелом ноги. Полицейские вывезли женщину из города в более безопасное место и передали медикам, которые доставили ее в больницу.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.438 УК Украины (военные преступления). Полиция напоминает о высоком уровне минной опасности на территориях активных боевых действий и призывает граждан не подходить к подозрительным предметам и сообщать о них по номерам "101" или "102".
