Директор учебного заведения в Киевской области растратила более 5 млн грн при закупке модульного укрытия, - полиция

На Киевщине будут судить директора учебного заведения за растрату более 5 млн грн при закупке модульного укрытия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДВР Нацполиции.

Как отмечается, следствие установило, что руководительница учебного заведения и подрядной организации заключили между собой договор на поставку простейшего защитного укрытия. Несмотря на то, что конструкция была возведена с нарушением требований государственных строительных норм и технической спецификации, директор подписала все необходимые документы. Фигурантка засвидетельствовала акты выполненных работ и расходные накладные, чем фактически обеспечила перечисление бюджетных средств на счета подрядчика.

"Результаты проведенных экспертиз подтвердили, что укрытие не имеет защитных свойств в соответствии с установленными стандартами. Контрольные испытания перед поставкой и монтажом не проводились, а предоставленные выводы имели исключительно теоретический характер", - пояснили правоохранители.

В результате противоправных действий директора образовательного учреждения городской совет понес убытки на сумму более 5 млн грн.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры в отношении чиновницы направлено в суд. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).