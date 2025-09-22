РУС
РУС
Директор учебного заведения в Киевской области растратила более 5 млн грн при закупке модульного укрытия, - полиция

укриття

На Киевщине будут судить директора учебного заведения за растрату более 5 млн грн при закупке модульного укрытия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДВР Нацполиции.

Как отмечается, следствие установило, что руководительница учебного заведения и подрядной организации заключили между собой договор на поставку простейшего защитного укрытия. Несмотря на то, что конструкция была возведена с нарушением требований государственных строительных норм и технической спецификации, директор подписала все необходимые документы. Фигурантка засвидетельствовала акты выполненных работ и расходные накладные, чем фактически обеспечила перечисление бюджетных средств на счета подрядчика.

"Результаты проведенных экспертиз подтвердили, что укрытие не имеет защитных свойств в соответствии с установленными стандартами. Контрольные испытания перед поставкой и монтажом не проводились, а предоставленные выводы имели исключительно теоретический характер", - пояснили правоохранители.

В результате противоправных действий директора образовательного учреждения городской совет понес убытки на сумму более 5 млн грн.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры в отношении чиновницы направлено в суд. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Автор: 

Киевская область (4363) Нацполиция (16771) школа (3050) хищения (155)
А того хто такі «укритя» з німна і палок коли покпрають? Ця ж істоиа і іншим впарює такий беззахисний липовий «захист».
Щодо директорки, то як само вона мала перевірити укриття, що воно дійсно укриття?
22.09.2025 12:20 Ответить
Хотіла, як і умеров з РНБОУ чи зеленський на посаді Президента, теж майна прикупити у Флориді чи Іспанії, для родичів!!
22.09.2025 12:41 Ответить
 
 