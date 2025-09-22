УКР
Директорка навчального закладу на Київщині розтратила понад 5 млн грн під час закупівлі модульного укриття, - поліція

розкрадачі державних коштів

На Київщині судитимуть директорку навчального закладу за розтрату понад 5 млн грн під час закупівлі модульного укриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСР Нацполіції.

Як зазначається, слідство встановило, що очільниця навчального закладу та підрядної організації уклали між собою договір на постачання найпростішого захисного укриття. Незважаючи на те, що конструкція була зведена з порушенням вимог державних будівельних норм та технічної специфікації, директорка підписала всі необхідні документи. Фігурантка засвідчила акти виконаних робіт і видаткові накладні, чим фактично забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядника.

"Результати проведених експертиз підтвердили, що укриття не має захисних властивостей відповідно до встановлених стандартів. Контрольні випробування перед постачанням і монтажем не проводилися, а надані висновки мали виключно теоретичний характер", - пояснили правоохоронці.

Внаслідок протиправних дій директорки освітнього закладу міська рада зазнала збитків на суму понад 5 млн грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури стосовно посадовиці направлено до суду. Її обвинувачують у зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Автор: 

Київська область (4267) Нацполіція (15499) школа (2270) розкрадання (280)
А того хто такі «укритя» з німна і палок коли покпрають? Ця ж істоиа і іншим впарює такий беззахисний липовий «захист».
Щодо директорки, то як само вона мала перевірити укриття, що воно дійсно укриття?
22.09.2025 12:20 Відповісти
"...як само вона мала перевірити укриття" (С) Да просто - соседа, Ваську Нюхню, поспрошать. Он бы ей всё доходчевыми матами расписал и всего за бутылку!
22.09.2025 12:44 Відповісти
Хотіла, як і умеров з РНБОУ чи зеленський на посаді Президента, теж майна прикупити у Флориді чи Іспанії, для родичів!!
22.09.2025 12:41 Відповісти
А де вона гроші взяла? Над нею нема ніякої більшої надстройки?
22.09.2025 12:44 Відповісти
Вы определитесь! На Кличко наезжали что он "гад" не ставит потому что они не соответствуют ДБН! И модульные укриття под ДБН не попадают, а оказывается попадают?
22.09.2025 13:06 Відповісти
 
 